PUMA SE Aktie News: PUMA SE zieht am Nachmittag deutlich an

Aktie im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von PUMA SE. Die PUMA SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 11,9 Prozent im Plus bei 22,30 EUR.

Das Papier von PUMA SE konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 11,9 Prozent auf 22,30 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die PUMA SE-Aktie bei 22,47 EUR. Bei 20,11 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der PUMA SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.377.165 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.11.2024 bei 47,93 EUR. Mit einem Zuwachs von 114,93 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 17,05 EUR. Dieser Wert wurde am 18.08.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,57 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2024 0,610 EUR an PUMA SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,129 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 25,81 EUR für die PUMA SE-Aktie aus.

PUMA SE veröffentlichte am 24.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,67 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,28 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 1,94 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 8,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,12 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die PUMA SE-Bilanz für Q3 2025 wird am 30.10.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 28.10.2026.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -2,492 EUR je PUMA SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PUMA SE-Aktie

PUMA-Aktie gesucht: Spekulationen über Fusion mit adidas treibt Kurs hoch

PUMA-Aktie dreht ins Plus: Artemis will Beteiligung nicht zum aktuellen Wert verkaufen

MDAX-Papier PUMA SE-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in PUMA SE von vor 3 Jahren angefallen