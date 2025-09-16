DAX23.347 +0,1%ESt505.367 -0,1%Top 10 Crypto16,00 -1,8%Dow46.068 +0,7%Nas22.217 -0,5%Bitcoin97.818 -0,6%Euro1,1845 -0,2%Öl68,28 -0,3%Gold3.686 -0,1%
Beliebte Suche
Heute im Fokus
Fed-Entscheid am Abend: DAX schließt stabil -- China verbietet NVIDIA-Chips -- Baidu mit eigenen Chips -- Rüstungsaktien, BioNTech, Alibaba, Deutsche Bank, Palantir, Eli Lilly im Fokus
Top News
Trotz Rekordrally beim Edelmetall: Laufen Bitcoin-ETFs Gold bald den Rang ab? Trotz Rekordrally beim Edelmetall: Laufen Bitcoin-ETFs Gold bald den Rang ab?
thyssenkrupp-Aktie fällt dennoch: IG Metall sieht in Jindal "perfekte Ergänzung" für thyssenkrupp Steel thyssenkrupp-Aktie fällt dennoch: IG Metall sieht in Jindal "perfekte Ergänzung" für thyssenkrupp Steel
Aktie im Blick

PUMA SE Aktie News: PUMA SE zieht am Nachmittag deutlich an

17.09.25 16:13 Uhr
PUMA SE Aktie News: PUMA SE zieht am Nachmittag deutlich an

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von PUMA SE. Die PUMA SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 11,9 Prozent im Plus bei 22,30 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
PUMA SE
22,90 EUR 3,08 EUR 15,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von PUMA SE konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 11,9 Prozent auf 22,30 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die PUMA SE-Aktie bei 22,47 EUR. Bei 20,11 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der PUMA SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.377.165 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.11.2024 bei 47,93 EUR. Mit einem Zuwachs von 114,93 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 17,05 EUR. Dieser Wert wurde am 18.08.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,57 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2024 0,610 EUR an PUMA SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,129 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 25,81 EUR für die PUMA SE-Aktie aus.

PUMA SE veröffentlichte am 24.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,67 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,28 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 1,94 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 8,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,12 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die PUMA SE-Bilanz für Q3 2025 wird am 30.10.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 28.10.2026.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -2,492 EUR je PUMA SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: PUMA SE

Nachrichten zu PUMA SE

DatumMeistgelesen
Analysen zu PUMA SE

DatumRatingAnalyst
03.09.2025PUMA SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
29.08.2025PUMA SE NeutralUBS AG
26.08.2025PUMA SE HaltenDZ BANK
26.08.2025PUMA SE Sector PerformRBC Capital Markets
26.08.2025PUMA SE SellUBS AG
DatumRatingAnalyst
08.08.2025PUMA SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.08.2025PUMA SE BuyWarburg Research
28.07.2025PUMA SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.07.2025PUMA SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
25.07.2025PUMA SE BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
29.08.2025PUMA SE NeutralUBS AG
26.08.2025PUMA SE HaltenDZ BANK
26.08.2025PUMA SE Sector PerformRBC Capital Markets
22.08.2025PUMA SE Sector PerformRBC Capital Markets
11.08.2025PUMA SE Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
03.09.2025PUMA SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
26.08.2025PUMA SE SellUBS AG
30.07.2025PUMA SE ReduceBaader Bank
28.07.2025PUMA SE SellUBS AG
25.07.2025PUMA SE VerkaufenDZ BANK

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für PUMA SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen