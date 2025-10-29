DAX24.277 ±-0,0%Est505.732 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,40 +2,6%Nas23.827 +0,8%Bitcoin97.072 +0,1%Euro1,1643 -0,1%Öl64,67 +0,3%Gold4.021 +2,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 PayPal A14R7U Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Beyond Meat A2N7XQ Amazon 906866 DroneShield A2DMAA Tesla A1CX3T Deutsche Bank 514000 Microsoft 870747 RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 Nordex A0D655 Nokia 870737
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Fed-Entscheid: DAX zurückhaltend -- Deutsche Bank übertrifft Erwartungen -- Mercedes-Benz erleidet Gewinneinbruch -- Coinbase, NVIDIA, Redcare, adidas, RWE, Stellantis im Fokus
Top News
Investment-Note für adidas-Aktie: Neue Analyse von UBS AG Investment-Note für adidas-Aktie: Neue Analyse von UBS AG
Frühstart in die Zukunft - das Kinderdepot von finanzen.net ZERO Frühstart in die Zukunft - das Kinderdepot von finanzen.net ZERO
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Mit 5 Sternen von Morningstar und Capital ausgezeichnet: Dieser Fonds schlägt den Weltaktienmarkt mit kollektiver Intelligenz. Jetzt mehr erfahren!

AKTIE IM FOKUS: Redcare nach starkem Auftakt ins Minus gedreht

29.10.25 11:30 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
DocMorris AG (ex Zur Rose)
5,66 CHF 0,06 CHF 0,98%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
79,15 EUR -1,15 EUR -1,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
MDAX
30.220,3 PKT -16,7 PKT -0,06%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) -

Redcare-Aktie nach starkem Auftakt ins Minus gedreht

Wer­bung

Ein anfänglicher Erholungsversuch bei den Aktien von Redcare Pharmacy (Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)) ist am Mittwoch schnell wieder gescheitert. Nach den Resultaten der Online-Apotheke starteten sie zwar fast fünf Prozent höher in den Handel, doch die Freude über eine unerwartet deutliche Gewinnsteigerung währte nicht lange. Schon im frühen Handel ging der Rückenwind gänzlich verloren, zeitweise lag der Kurs mit bis zu 2,6 Prozent im Minus. Zuletzt bewegte er sich dann 0,8 Prozent tiefer.

Charttechnisch ist mit der Kursentwicklung am Mittwoch auf kurz- bis mittelfristige Sicht nichts gewonnen, denn über die 50-Tage-Indikatorlinie schafften es die Titel nur kurzzeitig. Im Tagestief näherten sie sich mit 76,75 Euro sogar weiter dem bisherigen Tief seit 2023, das im September knapp unter der 70-Euro-Marke erreicht worden war.

Seit Monaten schon lässt die Fantasie dafür nach, wie stark die Online-Apotheke von der Einführung des E-Rezeptes in Deutschland profitieren kann. Hinzu kommt die Sorge vor zusätzlicher Konkurrenz, sollten Drogerien stärker in das Geschäft mit Medikamenten einsteigen. Ausdruck dessen ist, dass die Redcare-Aktien 2025 bislang mehr als 40 Prozent an Wert verloren haben und damit im MDax der drittschlechteste Wert sind.

Wer­bung

Im dritten Quartal hat Redcare den operativen Gewinn um etwas mehr als die Hälfte und damit etwas stärker als erwartet gesteigert. Martin Comtesse von Jefferies attestierte der Online-Apotheke vor diesem Hintergrund eine ermutigende Geschäftsentwicklung. Auch Felix Dennl vom Bankhaus Metzler sprach dabei nach den zuvor schon bekannt gewordenen Eckdaten nochmals von einer positiven Überraschung.

Außerdem wurden von der Online-Apotheke erneut die Prognosen bestätigt. Comtesse lag mit einer geäußerten Hoffnung, dass dies das Anlegervertrauen in eine Beschleunigung des Wachstums mit elektronischen Rezepten im Schlussquartal stärkt, am Mittwoch also nicht lange richtig. Olivier Calvet von der UBS blickt in seiner Studie gespannt darauf, wie sich Redcare weiter zu E-Rezepten, Bonusprogrammen und dem Wettbewerb äußern wird. Dazu könnte es noch am Mittwoch neue Aussagen im Rahmen einer Telefonkonferenz geben.

Die Aktien des Konkurrenten DocMorris entwickelten sich am Mittwoch in Zürich mit einem Kursplus von zuletzt 0,8 Prozent etwas besser als Redcare. Anders als die Anteile des Konkurrenten bewegen sich die Titel der Schweizer wegen individueller Probleme schon lange auf einem Rekordtief. Zu Wochenbeginn hatten sie dieses bei 5,30 Franken markiert./tih/tav/stk

Ausgewählte Hebelprodukte auf DocMorris

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf DocMorris

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)

DatumRatingAnalyst
11:51Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) BuyBaader Bank
11:16Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) SellUBS AG
08:16Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) BuyJefferies & Company Inc.
23.10.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) BuyDeutsche Bank AG
13.10.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
11:51Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) BuyBaader Bank
08:16Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) BuyJefferies & Company Inc.
23.10.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) BuyDeutsche Bank AG
13.10.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) BuyDeutsche Bank AG
07.10.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
25.04.2024Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) HoldWarburg Research
05.04.2024Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) HoldWarburg Research
04.04.2024Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) HoldWarburg Research
15.03.2024Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) HoldWarburg Research
06.03.2024Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
11:16Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) SellUBS AG
06.10.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) SellUBS AG
30.07.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) SellUBS AG
29.07.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) SellUBS AG
03.07.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen