AKTIE IM FOKUS: RTL-Aktie schwach trotz wenig überraschender Prognosesenkung
Werte in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX) -
RTL-Aktie schwach trotz wenig überraschender Prognosesenkung
Nach einer Prognosesenkung haben die Aktien von RTL am Dienstag zeitweise 5,5 Prozent verloren. Die Papiere der Luxemburger schlossen damit im Chart eine Kurslücke, die sie Ende Juni mit Ankündigung der Übernahme von Sky Deutschland aufgerissen hatten.
Die damalige Euphorie in den Aktien ist also komplett verflogen. Stattdessen bestimmen schwache Werbemärkte wieder den Kursverlauf. Nach einem Rekordtief im November 2024 ist die Jahresbilanz dennoch mit plus 19 Prozent von Erholung geprägt.
Die Prognosesenkung ernüchtert, kommt für Anleger aber nach der Senkung des Werbekonzerns Ströer (Ströer SECo) Mitte September nicht ganz überraschend. Daran erinnerte auch Expertin Annick Maas von der Investmentbank Bernstein. Entsprechend dämmten die RTL-Papiere ihr Minus inzwischen auf gut 3 Prozent ein./ag/jha/
Ausgewählte Hebelprodukte auf RTL
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RTL
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu RTL
Analysen zu RTL
|Datum
|Rating
|Analyst
|12:21
|RTL Neutral
|UBS AG
|11:41
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|28.10.2025
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
|11.09.2025
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|11.08.2025
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.05.2025
|RTL Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.12.2024
|RTL Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.11.2024
|RTL Buy
|Warburg Research
|12.08.2024
|RTL Buy
|Warburg Research
|21.06.2024
|RTL Buy
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|12:21
|RTL Neutral
|UBS AG
|11:41
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|28.10.2025
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
|11.09.2025
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|11.08.2025
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für RTL nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen