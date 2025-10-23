AKTIE IM FOKUS: SAP im Minus - Aber Aussicht auf Cloud-Belebung

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von SAP (SAP SE) haben am Donnerstagmorgen nach dem Quartalsbericht und der Telefonkonferenz des Softwarekonzerns geschwächelt. Auf der Handelsplattform Tradegate rutschten sie um gut ein Prozent unter den Xetra-Schluss vom Mittwoch. Zunächst hatten sich im nachbörslichen US-Handel mit den US-Anteilen (ADR) der Walldorfer deutlichere Verluste abgezeichnet, die aber auch dort dann schon kleiner geworden waren.

Wer­bung Wer­bung

SAP wurde wegen der aktuell zurückhaltenderen Kunden vorsichtiger bei seinen Zielen für das Jahreswachstum. Analysten zogen gerade nach der Telefonkonferenz aber ein positives Fazit und bleiben optimistisch.

Der Anstieg des Current Cloud Backlog, also die vertraglich zugesicherten Clouderlöse in den kommenden 12 Monaten, habe am oberen Ende der Markterwartungen gelegen, schrieb UBS-Experte Michael Briest. SAP-Chef Christian Klein habe zudem Besserung bei der Berechenbarkeit in den vergangenen Monaten signalisiert. Die Walldorfer stapelten zwar für das Cloud-Geschäft 2025 etwas tiefer, erwarteten bis 2027 dann aber eine Belebung./ag/mis

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------