AKTIE IM FOKUS: Suss erschreckt Anleger mit enttäuschendem Margentrend

28.10.25 10:53 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
28,46 EUR -0,56 EUR -1,93%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Für die Anleger von Suss Microtec (SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)) gibt es am Dienstag einen herben Rückschlag. Nachdem der Halbleiterzulieferer am Vorabend nach Börsenschluss überraschend schwache Eckdaten für das dritte Quartal vorgelegt und seine Profitabilitätsziele gesenkt hatte, brach der Kurs am Dienstag um bis zu 26 Prozent ein. Zuletzt war der Abschlag bei einem Kurs von 28,72 Euro noch fast 21 Prozent groß.

Nachdem sich die Suss-Aktien am Vortag im Zuge ihrer Erholung noch dem Hoch seit Ende Juli genähert hatten, sackte der Kurs wieder auf den niedrigsten Stand seit Mitte September ab. Die Erholung, die Anfang September begann und im Oktober zunächst eine Fortsetzung gefunden hatte, ist damit Geschichte. Per Saldo nimmt ein schwaches Börsenjahr seinen Lauf, denn 2025 haben die Suss-Aktien jetzt wieder mehr als 40 Prozent an Wert verloren.

Im dritten Quartal verfehlte das Unternehmen margenseitig die Expertenvorhersagen. Daraufhin wurden sowohl für die Bruttomarge als auch die operative Gewinnmarge (Ebit) die Zielspannen verringert. Suss führte dies neben dem Produkt- und Kundenmix auch auf Kosten- und Volumeneffekte zurück, mitunter bedingt durch den Aufbau eines neuen Produktionsstandorts in Taiwan. Suss plant als Gegenmaßnahme ein strikteres Kostenmanagement.

"Die Gewinnwarnung kommt für uns recht überraschend, vor allem was die Größenordnung betrifft", hieß es in einer ersten Einschätzung vom DZ-Bank-Experten Armin Kremser. Laut Jefferies-Analyst Janardan Menon stehen die reduzierten Zielsetzungen auch damit im Zusammenhang, dass im Schlussquartal keine wesentlichen Verbesserungen der Profitabilität zu erwarten sind.

Besonders negativ wurde von beiden Experten auch auf die Auftragseingänge im dritten Quartal hingewiesen, die mit nur 70 Millionen Euro deutlich die Erwartungen verfehlt hätten. Menon von Jefferies sieht darin auch keine gute Basis für den Ausblick auf das Kalenderjahr 2026. "Geringer war dieser Wert in einem Quartal zuletzt vor fünf Jahren", erwähnte Kremser von der DZ Bank.

Kremser befürchtet, dass die Anlegerstimmung relativ stark leiden wird und Suss in eine deutlichere Zyklusdelle geraten könnte. "Die Fertigungskapazitäten können derzeit nicht ausgelastet werden, und es ist zu befürchten, dass die Fixkosten nicht im selben Tempo angepasst werden können", schrieb der Fachmann. Die Delle im Anlagenzyklus dürfte sich seiner Einschätzung nach noch bis weit ins nächste Jahr auswirken. Er blickt nun gespannt darauf, was im November auf einem Kapitalmarkttag zu den weiteren Perspektiven gesagt wird.

Madeleine Jenkins von der Schwizer Bank UBS glaubt, dass die Suss-Aktien in naher Zukunft dem Markt hinterherlaufen. "Für Optimismus ist es weiterhin zu früh", schrieb die Expertin.

Ein anderer Experte äußerte sich zuversichtlicher. Malte Schaumann von Warburg Research gab nach dem Quartalsbericht zwar zu, dass dieser eine klare Enttäuschung sei. "Strukturelle Probleme hat der Halbleiterzulieferer allerdings nicht." Er bleibt der Ansicht, dass es bald zu einer Margenerholung kommen wird, getrieben von neuen Produktgenerationen und dem endenden Kosteneffekt im Taiwan. In der Kursschwäche sieht er daher eine Kaufgelegenheit. Er glaubt mit Blick auf den Kapitalmarkttag im November auch an positive Mittelfristziele./tih/ajx/mis

