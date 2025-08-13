DAX24.331 +0,6%ESt505.417 +0,5%Top 10 Crypto16,68 -1,9%Dow44.922 +1,0%Nas21.713 +0,1%Bitcoin103.519 -1,7%Euro1,1673 -0,3%Öl65,96 +0,3%Gold3.350 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 TUI TUAG50 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460 Palantir A2QA4J BYD A0M4W9 Lilium A3CYXP Deutsche Bank 514000 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Treffen von Trump und Putin rückt näher: DAX fester -- RWE-Ergebnis bleibt hinter Schätzungen zurück -- Bullish, Birkenstock, Volatus Aerospace, BYD, D-Wave, TUI, thyssenkrupp, Bitcoin im Fokus
Top News
TUI-Aktie weiter im Aufwind: Analysten uneins nach Quartalszahlen und Prognoseanpassung TUI-Aktie weiter im Aufwind: Analysten uneins nach Quartalszahlen und Prognoseanpassung
Aktien von RENK, Rheinmetall & HENSOLDT uneins: RENK sieht Möglichkeit Israel-Exportstopp zu umgehen Aktien von RENK, Rheinmetall & HENSOLDT uneins: RENK sieht Möglichkeit Israel-Exportstopp zu umgehen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

AKTIE IM FOKUS: Thyssenkrupp auf Sechswochentief nach Ausblickssenkung

14.08.25 13:25 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
thyssenkrupp AG
8,79 EUR -0,91 EUR -9,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine Senkung der Jahresziele hat am Donnerstag der Aktie von thyssenkrupp einen Kursrückgang auf den tiefsten Stand seit Anfang Juli eingebrockt. Gegen Mittag verbuchte das Papier ein Minus von 8,6 Prozent bei 8,89 Euro. Für das laufende Jahr ist die Bilanz dank der Rüstungsfantasie im Zuge der geplanten Börsennotierung der Marinesparte TKMS mit einem Kursanstieg von mehr als 125 Prozent jedoch immer noch äußerst erfreulich.

Wer­bung

Der Industriekonzern litt im dritten Geschäftsquartal unter einer gesunkenen Nachfrage sowie niedrigeren Preisen. Ein Lichtblick war zwar die vor der Abspaltung stehende Marinesparte TKMS, die Neugeschäft und Umsatz steigerte, das aber konnte die schwächere Entwicklung in anderen Bereichen nicht ausgleichen. Die Ziele für Umsatz und bereinigtes operatives Ergebnis wurden gesenkt.

Laut Analyst Dirk Schlamp von der DZ Bank prägen die Zahlen und Zielsetzungen das Stimmungsbild am Donnerstag negativ. Die Kernsegmente würden kurzfristig von einer anhaltend schwachen Nachfrage und Preisdruck belastet. Das Marktumfeld bleibe herausfordernd. Er sieht in dem Ende September anstehenden Kapitalmarkttag nun den nächsten Kurstreiber für Thyssenkrupp. Dieser werde sich auf die Sparte Marine Systems konzentrieren, die vor einer Abspaltung steht.

In der Gewinn- und Verlustrechnung habe der Industriekonzern die Erwartungen verfehlt, schrieb derweil JPMorgan-Analyst Dominic O'Kane. Er äußerte sich allerdings auch mäßigend zu den Auswirkungen: Die neuen Jahresziele deckten sich bereits mit den Konsensschätzungen.

Wer­bung

Christian Obst von der Baader Bank wies darauf hin, dass Thyssenkrupp trotz eines neunprozentigen Umsatzrückgangs das operative Ergebnis (Ebit) und den Free Cashflow leicht verbessert habe./edh/tih/stk

Ausgewählte Hebelprodukte auf thyssenkrupp

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf thyssenkrupp

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu thyssenkrupp AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu thyssenkrupp AG

DatumRatingAnalyst
09:36thyssenkrupp BuyBaader Bank
11.08.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
29.07.2025thyssenkrupp HoldDeutsche Bank AG
29.07.2025thyssenkrupp VerkaufenDZ BANK
16.07.2025thyssenkrupp UnderweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
09:36thyssenkrupp BuyBaader Bank
11.08.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
12.06.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
27.05.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
15.05.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
DatumRatingAnalyst
29.07.2025thyssenkrupp HoldDeutsche Bank AG
28.05.2025thyssenkrupp HoldDeutsche Bank AG
16.05.2025thyssenkrupp HoldDeutsche Bank AG
15.05.2025thyssenkrupp NeutralJP Morgan Chase & Co.
30.04.2025thyssenkrupp HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
29.07.2025thyssenkrupp VerkaufenDZ BANK
16.07.2025thyssenkrupp UnderweightBarclays Capital
25.11.2024thyssenkrupp UnderweightBarclays Capital
19.11.2024thyssenkrupp UnderweightBarclays Capital
26.07.2024thyssenkrupp UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für thyssenkrupp AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen