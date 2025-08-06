AKTIEN IM FOKUS: Abnehmpille bringt Eli Lilly unter Druck - Novo springen hoch
Werte in diesem Artikel
NEW YORK/KOPENHAGEN (dpa-AFX) - Die Aktien von Eli Lilly sind am Donnerstag nach einer mit Enttäuschung aufgenommenen Studie zur Abnehmpille Orforglipron vorbörslich auf Talfahrt gegangen. Sie büßten 14 Prozent auf 641 US-Dollar ein, während in Kopenhagen die Aktien von Novo Nordisk einen Sprung um 12,2 Prozent auf 325 dänische Kronen nach oben machten.
Die Studienergebnisse lagen am unteren Ende der Erwartungen an der Wall Street. Während gehofft wurde, dass Orforglipron genauso wirksam sein würde wie Novo Nordisks Abnehmspritze Wegovy, war dies nicht der Fall. Patienten verloren laut der sich im Spätstadium befindlichen Studie im Schnitt rund 11 Prozent ihres Körpergewichts, also etwa 12,5 Kilo. Wegovy-Anwender hatten in den Zulassungsstudien etwa 14 bis 15 Prozent ihres Gewichts verloren und damit etwas weniger als diejenigen, die Eli Lillys Konkurrenzprodukt Zepbound - das gespritzt wird - erhalten hatten./ck/mis
Übrigens: Eli Lilly und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Eli Lilly
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Eli Lilly
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Novo Nordisk
Analysen zu Novo Nordisk
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.08.2025
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.2025
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.2025
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|05.08.2025
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|04.08.2025
|Novo Nordisk Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.08.2025
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.2025
|Novo Nordisk Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.07.2025
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.2025
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.07.2025
|Novo Nordisk Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.08.2025
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|05.08.2025
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|01.08.2025
|Novo Nordisk Market-Perform
|Bernstein Research
|30.07.2025
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|30.07.2025
|Novo Nordisk Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.08.2025
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.06.2025
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.05.2025
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|17.04.2025
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.04.2025
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Novo Nordisk nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen