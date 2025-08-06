DAX24.332 +1,7%ESt505.347 +1,6%Top 10 Crypto15,91 +3,3%Dow44.193 +0,2%Nas21.169 +1,2%Bitcoin100.154 +1,6%Euro1,1648 -0,1%Öl67,21 +0,4%Gold3.382 +0,4%
AKTIEN IM FOKUS: Abnehmpille bringt Eli Lilly unter Druck - Novo springen hoch

07.08.25 13:15 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Eli Lilly
581,30 EUR -56,90 EUR -8,92%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK/KOPENHAGEN (dpa-AFX) - Die Aktien von Eli Lilly sind am Donnerstag nach einer mit Enttäuschung aufgenommenen Studie zur Abnehmpille Orforglipron vorbörslich auf Talfahrt gegangen. Sie büßten 14 Prozent auf 641 US-Dollar ein, während in Kopenhagen die Aktien von Novo Nordisk einen Sprung um 12,2 Prozent auf 325 dänische Kronen nach oben machten.

Die Studienergebnisse lagen am unteren Ende der Erwartungen an der Wall Street. Während gehofft wurde, dass Orforglipron genauso wirksam sein würde wie Novo Nordisks Abnehmspritze Wegovy, war dies nicht der Fall. Patienten verloren laut der sich im Spätstadium befindlichen Studie im Schnitt rund 11 Prozent ihres Körpergewichts, also etwa 12,5 Kilo. Wegovy-Anwender hatten in den Zulassungsstudien etwa 14 bis 15 Prozent ihres Gewichts verloren und damit etwas weniger als diejenigen, die Eli Lillys Konkurrenzprodukt Zepbound - das gespritzt wird - erhalten hatten./ck/mis

mehr Analysen