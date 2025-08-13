DAX24.288 +0,4%ESt505.402 +0,3%Top 10 Crypto16,90 -0,6%Dow44.922 +1,0%Nas21.713 +0,1%Bitcoin103.456 -1,8%Euro1,1694 -0,1%Öl65,62 -0,2%Gold3.356 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 TUI TUAG50 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460 Palantir A2QA4J BYD A0M4W9 Deutsche Bank 514000 Lilium A3CYXP Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Treffen von Trump und Putin rückt näher: DAX fester -- RWE-Ergebnis bleibt hinter Schätzungen zurück -- Volatus Aerospace, BYD, D-Wave, Alibaba, TUI, Infineon, thyssenkrupp, Bitcoin im Fokus
Top News
Aktienempfehlung RWE-Aktie: Deutsche Bank AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse Aktienempfehlung RWE-Aktie: Deutsche Bank AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse
Investment-Tipp: So bewertet UBS AG die Bayer-Aktie Investment-Tipp: So bewertet UBS AG die Bayer-Aktie
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

AKTIEN IM FOKUS: Immobilienwerte allgemein gefragt wegen Zinsperspektiven

14.08.25 13:04 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Aroundtown SA
3,40 EUR 0,10 EUR 3,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
LEG Immobilien
71,65 EUR -0,15 EUR -0,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
TAG Immobilien AG
16,00 EUR 1,10 EUR 7,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Vonovia SE
29,08 EUR 0,86 EUR 3,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien der zinssensitiven deutschen Immobilienunternehmen sind am Donnerstag dem europaweit guten Branchenbild gefolgt. Während der europäische Sektorindex Stoxx Europe 600 Real Estate in der Branchentabelle mit einem Prozent Plus vorne lag, hatte Vonovia (Vonovia SE) im DAX die Spitzenposition inne mit einem Anstieg um 3,4 Prozent. Sie erreichten ein Hoch seit Anfang Juli und überquerten erstmals in dieser Zeit wieder klar die 200-Tage-Linie, die ein beliebter langfristiger Trendindikator ist.

Wer­bung

Auch im MDAX und SDAX versammelten sich mit TAG Immobilien, LEG (LEG Immobilien), Aroundtown (Aroundtown SA), Deutsche Wohnen (Deutsche Wohnen SE) und Grand City Properties die Immobilienwerte mit Anstiegen zwischen 2,4 und 4,9 Prozent in der Spitzengruppe.

Zuletzt verstärken sich an den Finanzmärkten wieder die Spekulationen auf eine Zinssenkung der US-Notenbank Fed im September, nachdem die US-Inflation zuletzt schwächer als erwartet gestiegen war und auch die Lage auf dem amerikanischen Arbeitsmarkt negativ überrascht hatte. Zudem forderte US-Finanzminister Scott Bessent die Fed auf, den Leitzins dann sogar deutlich um 0,50 Prozentpunkte zu senken. Die Markterwartung verfestigt sich derweil aber noch niedriger bei 0,25 Prozentpunkten.

Das Stimmungsbild im Immobiliensektor ist üblicherweise stark von Zinsperspektiven abhängig, weil sinkende Zinsen den Immobilienmarkt antreiben und den Unternehmen die Kredite günstiger machen können. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen näherte sich am Donnerstag ihrem Anfang Juli und Anfang August erreichten Tief von 4,187 Prozent.

Wer­bung

Auch die Rendite zehnjähriger deutscher Bundesanleihen sank zuletzt wieder unter 2,7 Prozent. Experten der Dekabank schrieben am Donnerstag vor dem Hintergrund der höheren Fed-Zinssenkungserwartungen, dass die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung durch die Europäische Zentralbank bis Jahresende auch deutlich höher sei, als sie vom Markt aktuell eingepreist werde./tih/jsl/stk

Ausgewählte Hebelprodukte auf Aroundtown Property

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Aroundtown Property

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Vonovia SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Vonovia SE

DatumRatingAnalyst
11:56Vonovia SE BuyWarburg Research
07.08.2025Vonovia SE HoldDeutsche Bank AG
06.08.2025Vonovia SE HoldJefferies & Company Inc.
06.08.2025Vonovia SE KaufenDZ BANK
06.08.2025Vonovia SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
11:56Vonovia SE BuyWarburg Research
06.08.2025Vonovia SE KaufenDZ BANK
06.08.2025Vonovia SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.08.2025Vonovia SE BuyUBS AG
06.08.2025Vonovia SE BuyBaader Bank
DatumRatingAnalyst
07.08.2025Vonovia SE HoldDeutsche Bank AG
06.08.2025Vonovia SE HoldJefferies & Company Inc.
06.08.2025Vonovia SE HoldJefferies & Company Inc.
03.07.2025Vonovia SE HoldDeutsche Bank AG
02.07.2025Vonovia SE HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
03.04.2025Vonovia SE UnderweightBarclays Capital
19.03.2025Vonovia SE (ex Deutsche Annington) UnderweightBarclays Capital
06.11.2024Vonovia SE (ex Deutsche Annington) UnderperformJefferies & Company Inc.
03.10.2024Vonovia SE (ex Deutsche Annington) UnderperformJefferies & Company Inc.
02.08.2024Vonovia SE (ex Deutsche Annington) UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Vonovia SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen