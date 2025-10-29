DAX24.277 ±-0,0%Est505.732 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,40 +2,6%Nas23.827 +0,8%Bitcoin97.072 +0,1%Euro1,1643 -0,1%Öl64,67 +0,3%Gold4.021 +2,1%
AKTIEN IM FOKUS: Traton profitieren von Margenstärke im dritten Quartal

29.10.25 10:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Daimler Truck
35,17 EUR 0,26 EUR 0,74%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
TRATON
27,60 EUR 1,00 EUR 3,76%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Volvo AB (B)
23,90 EUR 0,06 EUR 0,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die jüngsten Erkenntnisse über die Profitabilität von TRATON sind am Mittwoch bei den Anlegern der VW(Volkswagen (VW) vz)-Tochter gut angekommen. Der Kurs des Nutzfahrzeugbauers stieg am Morgen um bis zu 3,8 Prozent und setzte sich damit von der 21-Tage-Linie nach oben ab. Eine Anfang Oktober entstandene Kurslücke konnte damit geschlossen werden.

Im Hinblick auf die Marge sei das dritte Quartal im Konsensvergleich stark ausgefallen, schrieb Analyst Harry Martin von Bernstein Research. Er lobte außerdem, dass Traton bei den Auftragseingängen im Vergleich zum Konkurrenten Volvo besser abgeschnitten habe. Darin, dass die Margen- und Cashflowziele für dieses Jahr an das untere Ende der bisherigen Zielspannen gedrückt wurden, sieht er kein Problem. Dies entspreche bereits den Analystenerwartungen. Zudem seien nun auch Auswirkungen durch US-Zölle und eine wahrscheinliche Schwäche in Brasilien in diesen einbezogen.

Die Traton-Aktien entwickelten sich am Mittwoch deutlich besser als jene von Daimler Truck, die sich nur knapp im Plus bewegten. Für den direkten Konkurrenten zog Experte Martin eher negative Rückschlüsse, die er neben den US-Zöllen auch an den Auftragseingängen von Traton in Europa festmachte. Auch Volvo bewegten sich am Mittwoch in Stockholm nur moderat in der Gewinnzone./tih/ajx/stk

Analysen zu TRATON

DatumRatingAnalyst
11:41TRATON BuyUBS AG
11:21TRATON BuyWarburg Research
10:26TRATON HoldJefferies & Company Inc.
10:11TRATON NeutralJP Morgan Chase & Co.
27.10.2025TRATON Market-PerformBernstein Research
