Aktien Schweiz fester - Swiss Life nach Zahlenvorlage unter Druck
Werte in diesem Artikel
DOW JONES--Zur Wochenmitte hat sich der schweizerische Aktienmarkt von den Verlusten des Vortags erholt. Fallende Marktzinsen hätten dazu beigetragen, hieß es aus dem Handel. Positive Impulse kamen auch aus den USA, wo die Aktienindizes mit Gewinnen in den Handel starteten. Marktteilnehmer sprachen indes von einem Stabilisierungsansatz auf wackligen Beinen.
Der SMI gewann 0,9 Prozent auf 12.200 Punkte. Bei den 21 SMI-Werten standen sich 13 Kursgewinner und acht -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 16,97 (zuvor: 18,8) Millionen Aktien.
Angeführt wurde der SMI vom Pharmaschwergewicht Roche, dessen Kurs nachrichtenlos um 2,9 Prozent vorrückte. Auch Novartis (+1,9%) waren gefragt. Pharmawerte gehörten auch im übrigen Europa zu den Gewinnern.
Mit Enttäuschung wurden die Halbjahreszahlen des Versicherers Swiss Life aufgenommen. Die Aktie verbilligte sich um 1,2 Prozent. Swiss Re und Zurich gaben um jeweils 0,7 Prozent nach.
Partners Group erholten sich um 1,1 Prozent. Die Titel waren am Dienstag unter die Räder gekommen, nachdem die Geschäftszahlen des Unternehmens nicht in allen Punkten überzeugt hatten.
Kursgewinne der US-Technologiewerte zogen auch Logitech (+1,7%) nach oben. Ermutigende Konjunkturdaten aus China stützten derweil Richemont, die sich um 1,7 Prozent verbesserten. Bei Nestle (-0,3%) belastete dagegen erneut der überraschende Wechsel des CEO.
Kontakt: maerkte.de@dowjones.com
DJG/cln/mgo
(END) Dow Jones Newswires
September 03, 2025 11:42 ET (15:42 GMT)
Ausgewählte Hebelprodukte auf Logitech
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Logitech
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)
Analysen zu Nestlé SA (Nestle)
|Datum
|Rating
|Analyst
|11:11
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|02.09.2025
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|02.09.2025
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.2025
|Nestlé Add
|Baader Bank
|02.09.2025
|Nestlé Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.09.2025
|Nestlé Add
|Baader Bank
|08.08.2025
|Nestlé Add
|Baader Bank
|28.07.2025
|Nestlé Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.07.2025
|Nestlé Kaufen
|DZ BANK
|24.07.2025
|Nestlé Add
|Baader Bank
|Datum
|Rating
|Analyst
|11:11
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|02.09.2025
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|02.09.2025
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.2025
|Nestlé Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.09.2025
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.07.2025
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.06.2025
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|19.06.2025
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.05.2025
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.2025
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Nestlé SA (Nestle) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen