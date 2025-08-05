DAX24.058 -0,1%ESt505.337 +0,1%Top 10 Crypto16,60 +1,2%Dow44.460 +1,1%Nas21.550 +0,8%Bitcoin102.387 +0,1%Euro1,1658 +0,4%Öl66,41 -0,5%Gold3.341 -0,1%
So entwickelt sich Alibaba

Alibaba Aktie News: Alibaba tendiert am Nachmittag schwächer

12.08.25 16:09 Uhr
Die Aktie von Alibaba gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 0,3 Prozent auf 118,25 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alibaba
103,20 EUR 1,00 EUR 0,98%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr fiel die Alibaba-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 118,25 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die Alibaba-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 118,25 USD aus. Mit einem Wert von 118,64 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Alibaba-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 177.201 Stück gehandelt.

Am 18.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 148,42 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 25,51 Prozent über dem aktuellen Kurs der Alibaba-Aktie. Bei 77,85 USD erreichte der Anteilsschein am 16.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 34,16 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 7,93 CNY. Im Vorjahr hatte Alibaba 1,03 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Alibaba veröffentlichte am 15.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,74 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Alibaba 0,19 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,28 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 32,49 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 30,87 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2026-Bilanzvorlage von Alibaba wird am 13.11.2025 gerechnet.

Experten taxieren den Alibaba-Gewinn für das Jahr 2026 auf 63,76 CNY je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alibaba-Aktie

Alibaba-Aktie: Cloud-Offensive bei Alibaba - Milliardenbudget für Rechenzentren und KI

Apple-Aktie mit neuer Partnerschaft: Apple bringt Apple Intelligence dank Alibaba nach China

Neue Nummer 1 im Bridgewater-Depot: In diese Aktien investierte Dalios Ex-Fonds im ersten Quartal 2025

In eigener Sache

Bildquellen: testing / Shutterstock.com

Analysen zu Alibaba

DatumRatingAnalyst
05.11.2020Alibaba kaufenDZ BANK
16.05.2019Alibaba BuyThe Benchmark Company
31.01.2019Alibaba OverweightBarclays Capital
12.11.2018Alibaba Conviction Buy ListGoldman Sachs Group Inc.
05.11.2018Alibaba BuyThe Benchmark Company
