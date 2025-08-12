Alibaba Aktie News: Alibaba am Nachmittag gesucht

Blick auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Alibaba. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 3,8 Prozent auf 127,07 USD zu.

Um 15:53 Uhr ging es für das Alibaba-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 3,8 Prozent auf 127,07 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Alibaba-Aktie bisher bei 127,92 USD. Bei 127,37 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Der Tagesumsatz der Alibaba-Aktie belief sich zuletzt auf 804.530 Aktien.

Bei 148,42 USD erreichte der Titel am 18.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 16,81 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 16.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 77,85 USD ab. Derzeit notiert die Alibaba-Aktie damit 63,22 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 7,93 CNY, nach 1,03 USD im Jahr 2025.

Alibaba veröffentlichte am 15.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 0,74 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Alibaba noch ein Gewinn pro Aktie von 0,19 USD in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Alibaba in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,28 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 32,49 Mrd. USD im Vergleich zu 30,87 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 13.11.2025 dürfte Alibaba Anlegern einen Blick in die Q2 2026-Bilanz gewähren.

Den erwarteten Gewinn je Alibaba-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 63,76 CNY fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alibaba-Aktie

NVIDIA-Aktie dennoch etwas höher: China rät wohl von NVIDIAs H20-Chips ab

Alibaba-Aktie: Cloud-Offensive bei Alibaba - Milliardenbudget für Rechenzentren und KI

Apple-Aktie mit neuer Partnerschaft: Apple bringt Apple Intelligence dank Alibaba nach China