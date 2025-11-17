Alibaba Aktie News: Alibaba präsentiert sich am Montagnachmittag fester

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Alibaba gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Alibaba-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 4,3 Prozent im Plus bei 160,49 USD.

Um 15:52 Uhr wies die Alibaba-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 4,3 Prozent auf 160,49 USD nach oben. Die Alibaba-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 160,70 USD. Bei 157,99 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Bisher wurden heute 570.956 Alibaba-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.10.2025 bei 192,67 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Alibaba-Aktie 20,05 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 14.01.2025 auf bis zu 80,30 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 49,97 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Alibaba-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 6,23 CNY rechnen können. Im Vorjahr schüttete Alibaba 1,03 USD aus.

Am 29.08.2025 lud Alibaba zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,57 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,61 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz wurden 34,24 Mrd. USD gegenüber 33,00 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q2 2026-Bilanzvorlage von Alibaba wird am 25.11.2025 gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 49,24 CNY belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alibaba-Aktie

Frankreich droht mit Verbot von SHEIN

Tech-Rally in Asien setzt sich fort: Aktien von Renesas, Alibaba & Co. stark gesucht

Rally bei Nikkei & Co.: Auf breiter Front weiter aufwärts auf neue Rekordniveaus