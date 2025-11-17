Alibaba Aktie News: Alibaba zieht am Montagabend an

Aktienkurs im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagabend der Anteilsschein von Alibaba. Das Papier von Alibaba konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 2,8 Prozent auf 158,14 USD.

Um 20:08 Uhr stieg die Alibaba-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 2,8 Prozent auf 158,14 USD. Die Alibaba-Aktie legte bis auf 161,01 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 157,99 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 1.276.689 Alibaba-Aktien.

Am 03.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 192,67 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 21,83 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Alibaba-Aktie. Am 14.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 80,30 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 49,22 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Alibaba-Aktie.

Alibaba-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,03 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 6,23 CNY aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Alibaba am 29.08.2025. Das EPS wurde auf 2,57 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,61 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,77 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 34,24 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 33,00 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 25.11.2025 dürfte Alibaba Anlegern einen Blick in die Q2 2026-Bilanz gewähren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 49,24 CNY je Alibaba-Aktie.

