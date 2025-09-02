DAX23.687 +0,9%ESt505.341 +0,9%Top 10 Crypto15,76 -0,5%Dow45.296 -0,6%Nas21.280 -0,8%Bitcoin95.644 +0,1%Euro1,1643 ±0,0%Öl67,89 -1,7%Gold3.540 +0,2%
Notierung im Fokus

Allianz Aktie News: Allianz am Mittag mit Verlusten

03.09.25 12:06 Uhr
Allianz Aktie News: Allianz am Mittag mit Verlusten

Die Aktie von Allianz gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Allianz-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 351,10 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Allianz
351,40 EUR -3,70 EUR -1,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Allianz-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 351,10 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Allianz-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 350,20 EUR aus. Bei 353,20 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Allianz-Aktie belief sich zuletzt auf 124.299 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.08.2025 bei 380,30 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,32 Prozent über dem aktuellen Kurs der Allianz-Aktie. Am 05.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 277,00 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Allianz-Aktie derzeit noch 21,11 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Allianz-Aktionäre betrug im Jahr 2024 15,40 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 16,74 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 359,29 EUR für die Allianz-Aktie.

Am 07.08.2025 legte Allianz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 7,39 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 6,09 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 56,06 Prozent auf 44,50 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 28,52 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 14.11.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Allianz rechnen Experten am 12.11.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 27,81 EUR je Allianz-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: JPstock / Shutterstock.com

Analysen zu Allianz

DatumRatingAnalyst
