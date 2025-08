Allianz Aktie News: Allianz am Mittag gefragt

Aktie im Fokus

Die Aktie von Allianz zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Allianz konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,7 Prozent auf 343,10 EUR.

Die Allianz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 2,7 Prozent im Plus bei 343,10 EUR. Kurzfristig markierte die Allianz-Aktie bei 343,80 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 336,80 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 188.362 Allianz-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 378,50 EUR erreichte der Titel am 07.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Allianz-Aktie somit 9,35 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.08.2024 (238,30 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Allianz-Aktie 30,55 Prozent sinken.

Allianz-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 15,40 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 16,70 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 359,29 EUR an.

Allianz ließ sich am 15.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,61 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Allianz 6,32 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 43,59 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 54,00 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 37,61 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 07.08.2025 erwartet. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 06.08.2026.

Experten taxieren den Allianz-Gewinn für das Jahr 2025 auf 27,68 EUR je Aktie.

