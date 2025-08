Allianz Aktie News: Allianz gewinnt am Nachmittag an Boden

Allianz im Blick

Die Aktie von Allianz gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Allianz konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 352,30 EUR.

Das Papier von Allianz konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 352,30 EUR. Die Allianz-Aktie zog in der Spitze bis auf 352,90 EUR an. Den Handelstag beging das Papier bei 349,60 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 228.096 Allianz-Aktien umgesetzt.

Bei 378,50 EUR markierte der Titel am 07.05.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Allianz-Aktie liegt somit 6,92 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 242,90 EUR am 07.08.2024. Der derzeitige Kurs der Allianz-Aktie liegt somit 45,04 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Allianz-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 15,40 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 16,70 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 359,29 EUR für die Allianz-Aktie.

Allianz ließ sich am 15.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 6,61 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Allianz 6,32 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 54,00 Mrd. EUR – ein Plus von 43,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Allianz 37,61 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 07.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 06.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Allianz.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Allianz einen Gewinn von 27,68 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

