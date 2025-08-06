Allianz Aktie News: Allianz haussiert am Mittag
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Allianz. Die Allianz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 5,7 Prozent auf 372,50 EUR.
Allianz
Die Aktionäre schickten das Papier von Allianz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:49 Uhr 5,7 Prozent auf 372,50 EUR. Der Kurs der Allianz-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 374,30 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 361,90 EUR. Der Tagesumsatz der Allianz-Aktie belief sich zuletzt auf 689.961 Aktien.
Bei 378,50 EUR erreichte der Titel am 07.05.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,61 Prozent könnte die Allianz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 08.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 246,20 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Allianz-Aktie ist somit 33,91 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Die Dividendenausschüttung für Allianz-Aktionäre betrug im Jahr 2024 15,40 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 16,70 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 359,29 EUR.
Am 15.05.2025 hat Allianz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,61 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 6,32 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 43,59 Prozent auf 54,00 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 37,61 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Allianz dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 14.11.2025 präsentieren. Am 06.11.2026 wird Allianz schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 27,68 EUR je Allianz-Aktie.
Name
Hebel
KO
Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Allianz
Analysen zu Allianz
|Datum
|Rating
|Analyst
|11:56
|Allianz Neutral
|UBS AG
|10:16
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.2025
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.2025
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.07.2025
|Allianz Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|23.07.2025
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.07.2025
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.07.2025
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.06.2025
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.06.2025
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|11:56
|Allianz Neutral
|UBS AG
|10:16
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.2025
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.07.2025
|Allianz Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.07.2025
|Allianz Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.06.2025
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|06.08.2021
|Allianz Underperform
|RBC Capital Markets
|02.08.2021
|Allianz Underperform
|RBC Capital Markets
|21.04.2021
|Allianz Underperform
|RBC Capital Markets
|19.02.2021
|Allianz Underperform
|RBC Capital Markets
