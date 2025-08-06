DAX24.295 +1,6%ESt505.342 +1,5%Top 10 Crypto15,79 +2,5%Dow44.193 +0,2%Nas21.169 +1,2%Bitcoin99.893 +1,3%Euro1,1657 ±0,0%Öl67,50 +0,8%Gold3.380 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Palantir A2QA4J Bayer BAY001 Siemens Energy ENER6Y Allianz 840400 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 Deutsche Bank 514000 RENK RENK73 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Ukraine-Hoffnung: DAX überspringt 24.000-Punkte-Marke -- Rheinmetall verfehlt Erwartungen -- Apple erhöht US-Investitionen -- Siemens, Henkel, IonQ, Deutsche Telekom, Allianz im Fokus
Top News
Siemens-Aktie legt zu: Siemens bleibt auf Wachstumskurs - Jahresziele im Blick Siemens-Aktie legt zu: Siemens bleibt auf Wachstumskurs - Jahresziele im Blick
Kreml bestätigt: Treffen zwischen Wladimir Putin und Donald Trump geplant Kreml bestätigt: Treffen zwischen Wladimir Putin und Donald Trump geplant
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Aktienentwicklung

Allianz Aktie News: Allianz haussiert am Mittag

07.08.25 12:07 Uhr
Allianz Aktie News: Allianz haussiert am Mittag

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Allianz. Die Allianz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 5,7 Prozent auf 372,50 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Allianz
369,10 EUR 17,10 EUR 4,86%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Allianz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:49 Uhr 5,7 Prozent auf 372,50 EUR. Der Kurs der Allianz-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 374,30 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 361,90 EUR. Der Tagesumsatz der Allianz-Aktie belief sich zuletzt auf 689.961 Aktien.

Bei 378,50 EUR erreichte der Titel am 07.05.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,61 Prozent könnte die Allianz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 08.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 246,20 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Allianz-Aktie ist somit 33,91 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Allianz-Aktionäre betrug im Jahr 2024 15,40 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 16,70 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 359,29 EUR.

Am 15.05.2025 hat Allianz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,61 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 6,32 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 43,59 Prozent auf 54,00 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 37,61 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Allianz dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 14.11.2025 präsentieren. Am 06.11.2026 wird Allianz schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 27,68 EUR je Allianz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

Ausblick: Allianz stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Allianz-Aktie vor Quartalszahlen gefragt: Aktienrückkaufprogramm fortgesetzt

DAX-Konzerne gehören mehrheitlich ausländischen Investoren

Ausgewählte Hebelprodukte auf Allianz

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Allianz

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Nachrichten zu Allianz

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Allianz

DatumRatingAnalyst
11:56Allianz NeutralUBS AG
10:16Allianz HoldJefferies & Company Inc.
23.07.2025Allianz NeutralJP Morgan Chase & Co.
23.07.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.07.2025Allianz NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
23.07.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.07.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.07.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.06.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.06.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
11:56Allianz NeutralUBS AG
10:16Allianz HoldJefferies & Company Inc.
23.07.2025Allianz NeutralJP Morgan Chase & Co.
21.07.2025Allianz NeutralGoldman Sachs Group Inc.
15.07.2025Allianz NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
12.06.2025Allianz UnderweightBarclays Capital
06.08.2021Allianz UnderperformRBC Capital Markets
02.08.2021Allianz UnderperformRBC Capital Markets
21.04.2021Allianz UnderperformRBC Capital Markets
19.02.2021Allianz UnderperformRBC Capital Markets

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Allianz nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen