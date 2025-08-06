DAX24.199 +1,2%ESt505.329 +1,2%Top 10 Crypto15,91 +3,3%Dow44.041 -0,3%Nas21.319 +0,7%Bitcoin100.347 +1,7%Euro1,1625 -0,3%Öl66,77 -0,3%Gold3.388 +0,6%
Heute im Fokus
Ukraine-Hoffnung: DAX überspringt 24.000-Punkte-Marke -- Wall Street höher -- D-Wave Quantum macht mehr Verlust -- Rheinmetall verfehlt Erwartungen -- Apple, Siemens, IonQ, Allianz im Fokus
Allianz Aktie News: Allianz am Donnerstagnachmittag fester

07.08.25 16:08 Uhr
Allianz Aktie News: Allianz am Donnerstagnachmittag fester

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Allianz. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 4,5 Prozent auf 368,30 EUR zu.

Um 15:52 Uhr sprang die Allianz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 4,5 Prozent auf 368,30 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Allianz-Aktie bei 374,30 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 361,90 EUR. Von der Allianz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.039.135 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 07.05.2025 auf bis zu 378,50 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Allianz-Aktie 2,77 Prozent zulegen. Am 08.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 246,20 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 33,15 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Allianz-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 15,40 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 16,70 EUR ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 359,29 EUR für die Allianz-Aktie aus.

Allianz gewährte am 15.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 6,61 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 6,32 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 54,00 Mrd. EUR – ein Plus von 43,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Allianz 37,61 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 14.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Allianz veröffentlicht werden. Allianz dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 06.11.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Allianz-Gewinn in Höhe von 27,68 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

