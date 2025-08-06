Allianz Aktie News: Anleger greifen bei Allianz am Donnerstagvormittag zu

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Allianz zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Allianz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 4,1 Prozent auf 366,90 EUR zu.

Die Allianz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 4,1 Prozent im Plus bei 366,90 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Allianz-Aktie bisher bei 367,60 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 361,90 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Allianz-Aktien beläuft sich auf 130.611 Stück.

Bei 378,50 EUR erreichte der Titel am 07.05.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,16 Prozent könnte die Allianz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 08.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 246,20 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 32,90 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Allianz-Aktie.

Allianz-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 15,40 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 16,70 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 359,29 EUR.

Am 15.05.2025 hat Allianz die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,61 EUR. Im Vorjahresviertel waren 6,32 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Allianz im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 43,59 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 54,00 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 37,61 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 14.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 06.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Allianz-Aktie in Höhe von 27,68 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

