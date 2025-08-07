DAX24.168 -0,1%ESt505.349 +0,3%Top 10 Crypto16,00 +1,1%Dow44.063 +0,2%Nas21.397 +0,7%Bitcoin99.889 -0,7%Euro1,1666 ±-0,0%Öl66,41 ±0,0%Gold3.393 -0,1%
Allianz Aktie News: Allianz am Nachmittag auf rotem Terrain

08.08.25 16:09 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Allianz. Die Allianz-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,1 Prozent auf 362,80 EUR nach.

Die Allianz-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 362,80 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Allianz-Aktie bis auf 359,10 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 365,00 EUR. Von der Allianz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 315.703 Stück gehandelt.

Bei 378,50 EUR markierte der Titel am 07.05.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,33 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 250,20 EUR am 09.08.2024. Das 52-Wochen-Tief könnte die Allianz-Aktie mit einem Verlust von 31,04 Prozent wieder erreichen.

Für Allianz-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 15,40 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 16,69 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Allianz-Aktie bei 359,29 EUR.

Am 07.08.2025 legte Allianz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 7,39 EUR, nach 6,32 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite standen 44,50 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 37,61 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Allianz am 14.11.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Allianz-Anleger Experten zufolge am 06.11.2026 werfen.

In der Allianz-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 27,72 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

Allianz-Aktie im Plus: Allianz übertrifft alle Erwartungen und bestätigt Ausblick

DZ BANK veröffentlicht Investment-Empfehlung: Allianz-Aktie mit Kaufen

UBS AG beurteilt Allianz-Aktie mit Neutral

Analysen zu Allianz

DatumRatingAnalyst
11:46Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.08.2025Allianz KaufenDZ BANK
07.08.2025Allianz NeutralUBS AG
07.08.2025Allianz HoldJefferies & Company Inc.
23.07.2025Allianz NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
11:46Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.08.2025Allianz KaufenDZ BANK
23.07.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.07.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.07.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
07.08.2025Allianz NeutralUBS AG
07.08.2025Allianz HoldJefferies & Company Inc.
23.07.2025Allianz NeutralJP Morgan Chase & Co.
21.07.2025Allianz NeutralGoldman Sachs Group Inc.
15.07.2025Allianz NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
12.06.2025Allianz UnderweightBarclays Capital
06.08.2021Allianz UnderperformRBC Capital Markets
02.08.2021Allianz UnderperformRBC Capital Markets
21.04.2021Allianz UnderperformRBC Capital Markets
19.02.2021Allianz UnderperformRBC Capital Markets

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Allianz nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
