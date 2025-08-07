Allianz Aktie News: Allianz am Freitagvormittag in Rot
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Allianz. Das Papier von Allianz gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,5 Prozent auf 361,30 EUR abwärts.
Das Papier von Allianz befand sich um 09:07 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,5 Prozent auf 361,30 EUR ab. Die Allianz-Aktie gab in der Spitze bis auf 361,20 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 365,00 EUR. Zuletzt wechselten 30.073 Allianz-Aktien den Besitzer.
Am 07.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 378,50 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,76 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 09.08.2024 Kursverluste bis auf 250,20 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Allianz-Aktie 44,40 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2024 erhielten Allianz-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 15,40 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 16,69 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Allianz-Aktie bei 359,29 EUR.
Allianz ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 7,39 EUR, nach 6,32 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 18,33 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 44,50 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 37,61 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 14.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 06.11.2026.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 27,72 EUR je Aktie belaufen.
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.08.2025
|Allianz Kaufen
|DZ BANK
|07.08.2025
|Allianz Neutral
|UBS AG
|07.08.2025
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.2025
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.2025
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.2025
|Allianz Kaufen
|DZ BANK
|23.07.2025
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.07.2025
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.07.2025
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.06.2025
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.2025
|Allianz Neutral
|UBS AG
|07.08.2025
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.2025
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.07.2025
|Allianz Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.07.2025
|Allianz Neutral
|UBS AG
|12.06.2025
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|06.08.2021
|Allianz Underperform
|RBC Capital Markets
|02.08.2021
|Allianz Underperform
|RBC Capital Markets
|21.04.2021
|Allianz Underperform
|RBC Capital Markets
|19.02.2021
|Allianz Underperform
|RBC Capital Markets
