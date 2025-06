Allianz Aktie News: Allianz am Nachmittag im Minusbereich

So bewegt sich Allianz

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Allianz. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 351,50 EUR.

Die Allianz-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 351,50 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Allianz-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 351,50 EUR aus. Mit einem Wert von 354,20 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 167.253 Allianz-Aktien umgesetzt.

Am 07.05.2025 markierte das Papier bei 378,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,68 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Allianz-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 238,30 EUR. Dieser Wert wurde am 06.08.2024 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Allianz-Aktie 47,50 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Allianz-Aktionäre betrug im Jahr 2024 15,40 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 16,61 EUR belaufen. Analysten bewerten die Allianz-Aktie im Durchschnitt mit 356,14 EUR.

Am 15.05.2025 hat Allianz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,61 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 6,32 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 43,59 Prozent auf 54,00 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 37,61 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 07.08.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 06.08.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Allianz-Gewinn in Höhe von 27,74 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

