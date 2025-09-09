Allianz Aktie News: Allianz am Nachmittag mit Abschlägen

Notierung im Blick

Die Aktie von Allianz gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Allianz-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 350,70 EUR.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 350,70 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Allianz-Aktie bis auf 350,40 EUR. Bei 352,60 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 164.748 Allianz-Aktien den Besitzer.

Am 15.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 380,30 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,44 Prozent über dem aktuellen Kurs der Allianz-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 281,30 EUR. Dieser Wert wurde am 12.09.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Allianz-Aktie mit einem Verlust von 19,79 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Allianz-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 16,74 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Allianz 15,40 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 361,29 EUR.

Allianz veröffentlichte am 07.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7,39 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 6,09 EUR erwirtschaftet worden. Allianz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 44,50 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 56,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 28,52 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Allianz am 14.11.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 12.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass Allianz im Jahr 2025 27,89 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

Kaum Luft nach oben oder Kurssprung? Analystenmeinungen für die Allianz-Aktie gehen weit auseinander

Aktien im Blick - Ratingagenturen sehen Renditen sinken: Munich Re rechnet trotz Preiskampf mit Geschäftschancen

DAX 40-Titel Allianz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Allianz-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen