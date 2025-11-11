Allianz Aktie News: Allianz am Mittag nahezu unverändert

Allianz im Fokus

Die Aktie von Allianz zeigt sich am Dienstagmittag ohne große Bewegung. Die Allianz-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 356,70 EUR an der Tafel.

Die Allianz-Aktie zeigte sich um 11:49 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 356,70 EUR. Die Allianz-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 357,40 EUR. Die Allianz-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 355,00 EUR ab. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 357,00 EUR. Der Tagesumsatz der Allianz-Aktie belief sich zuletzt auf 122.426 Aktien.

Bei 380,30 EUR erreichte der Titel am 15.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,62 Prozent über dem aktuellen Kurs der Allianz-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 19.11.2024 bei 281,80 EUR. Mit einem Kursverlust von 21,00 Prozent würde die Allianz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Allianz-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 15,40 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 16,80 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 361,43 EUR je Allianz-Aktie an.

Allianz gewährte am 15.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 6,61 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Allianz 6,09 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 89,37 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 54,00 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 28,52 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Allianz dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 14.11.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 12.11.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Allianz-Gewinn in Höhe von 27,83 EUR je Aktie aus.

