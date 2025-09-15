DAX23.635 -0,5%ESt505.436 -0,1%Top 10 Crypto16,09 +0,6%Dow45.883 +0,1%Nas22.349 +0,9%Bitcoin97.722 -0,4%Euro1,1814 +0,4%Öl67,78 +0,5%Gold3.697 +0,5%
So entwickelt sich Allianz

Allianz Aktie News: Allianz am Dienstagmittag mit Abschlägen

16.09.25 12:06 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Allianz. Zuletzt ging es für die Allianz-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,2 Prozent auf 351,10 EUR.

Die Allianz-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 351,10 EUR. Das Tagestief markierte die Allianz-Aktie bei 350,60 EUR. Mit einem Wert von 354,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 88.645 Allianz-Aktien den Besitzer.

Bei 380,30 EUR erreichte der Titel am 15.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 8,32 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 19.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 281,80 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,74 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Allianz-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 16,74 EUR, nach 15,40 EUR im Jahr 2024. Experten gaben als mittleres Kursziel 361,29 EUR an.

Am 07.08.2025 hat Allianz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 7,39 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Allianz 6,09 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 44,50 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 56,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28,52 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Allianz am 14.11.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Allianz-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 12.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 27,89 EUR je Allianz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: JPstock / Shutterstock.com

Analysen zu Allianz

DatumRatingAnalyst
12.09.2025Allianz HoldJefferies & Company Inc.
08.09.2025Allianz NeutralJP Morgan Chase & Co.
04.09.2025Allianz UnderweightBarclays Capital
04.09.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.08.2025Allianz HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
04.09.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.08.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.08.2025Allianz KaufenDZ BANK
23.07.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.07.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
12.09.2025Allianz HoldJefferies & Company Inc.
08.09.2025Allianz NeutralJP Morgan Chase & Co.
11.08.2025Allianz HoldJefferies & Company Inc.
07.08.2025Allianz NeutralUBS AG
07.08.2025Allianz HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
04.09.2025Allianz UnderweightBarclays Capital
12.06.2025Allianz UnderweightBarclays Capital
06.08.2021Allianz UnderperformRBC Capital Markets
02.08.2021Allianz UnderperformRBC Capital Markets
21.04.2021Allianz UnderperformRBC Capital Markets

