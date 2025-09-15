Allianz Aktie News: Allianz am Dienstagvormittag mit Kursabschlägen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Allianz. Die Allianz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Minus bei 352,40 EUR.
Die Allianz-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 352,40 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Allianz-Aktie bis auf 352,40 EUR. Bei 354,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 19.128 Allianz-Aktien.
Bei 380,30 EUR markierte der Titel am 15.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,92 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Allianz-Aktie. Bei 281,80 EUR erreichte der Anteilsschein am 19.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Allianz-Aktie 25,05 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Allianz-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 15,40 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 16,74 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Allianz-Aktie wird bei 361,29 EUR angegeben.
Allianz veröffentlichte am 07.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 7,39 EUR gegenüber 6,09 EUR im Vorjahresquartal. Allianz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 44,50 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 56,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 28,52 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.
Am 14.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Allianz veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 12.11.2026.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 27,89 EUR je Allianz-Aktie belaufen.
Nachrichten zu Allianz
Analysen zu Allianz
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.09.2025
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.2025
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.2025
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|04.09.2025
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.08.2025
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
