Allianz Aktie News: Allianz zeigt sich am Dienstagmittag freundlich

Die Aktie von Allianz gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Allianz legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 375,30 EUR.

Die Allianz-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 375,30 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Allianz-Aktie bisher bei 375,90 EUR. Bei 373,90 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 46.291 Allianz-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 15.08.2025 auf bis zu 380,30 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 1,33 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 20.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 267,10 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 28,83 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 16,81 EUR, nach 15,40 EUR im Jahr 2024. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 359,29 EUR für die Allianz-Aktie.

Am 07.08.2025 legte Allianz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7,39 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 6,09 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 44,50 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 28,52 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Allianz wird am 14.11.2025 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 12.11.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Allianz ein EPS in Höhe von 27,84 EUR in den Büchern stehen haben wird.

