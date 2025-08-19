DAX24.324 -0,4%ESt505.474 -0,2%Top 10 Crypto15,82 +2,1%Dow44.922 ±0,0%Nas21.315 -1,5%Bitcoin97.823 +1,0%Euro1,1638 -0,1%Öl66,59 +1,0%Gold3.326 +0,3%
Kursverlauf

Allianz Aktie News: Allianz am Vormittag behauptet

20.08.25 09:25 Uhr
Allianz Aktie News: Allianz am Vormittag behauptet

Die Aktie von Allianz zeigt am Mittwochvormittag wenig Änderung. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Allianz-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 374,60 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 09:07 Uhr bei der Allianz-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 374,60 EUR. Die Allianz-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 374,90 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Allianz-Aktie bis auf 373,30 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 374,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 14.349 Allianz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 380,30 EUR markierte der Titel am 15.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Allianz-Aktie somit 1,50 Prozent niedriger. Am 21.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 268,70 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 28,27 Prozent würde die Allianz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Allianz-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 15,40 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 16,81 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der Allianz-Aktie wird bei 359,29 EUR angegeben.

Am 07.08.2025 hat Allianz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 7,39 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Allianz 6,09 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 56,06 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 44,50 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 28,52 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Allianz am 14.11.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 12.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Allianz im Jahr 2025 27,84 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

