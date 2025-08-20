DAX24.280 ±0,0%ESt505.464 -0,2%Top 10 Crypto15,90 -1,8%Dow44.938 ±0,0%Nas21.173 -0,7%Bitcoin97.795 -0,3%Euro1,1653 ±0,0%Öl67,28 +0,4%Gold3.340 -0,2%
Allianz Aktie News: Allianz am Donnerstagvormittag mit kaum veränderter Tendenz

21.08.25 09:26 Uhr
Allianz Aktie News: Allianz am Donnerstagvormittag mit kaum veränderter Tendenz

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von Allianz. Die Allianz-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 375,20 EUR.

Die Allianz-Aktie bewegte sich um 09:06 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 375,20 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Allianz-Aktie bisher bei 375,50 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Allianz-Aktie bisher bei 374,00 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 374,40 EUR. Bisher wurden via XETRA 8.784 Allianz-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 15.08.2025 markierte das Papier bei 380,30 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,36 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 22.08.2024 Kursverluste bis auf 269,40 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Allianz-Aktie 28,20 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 16,81 EUR. Im Vorjahr hatte Allianz 15,40 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 359,29 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Allianz am 07.08.2025 vor. Das EPS wurde auf 7,39 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 6,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 56,06 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 44,50 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 28,52 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 14.11.2025 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 12.11.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Allianz ein EPS in Höhe von 27,84 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

