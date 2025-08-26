Allianz Aktie News: Anleger schicken Allianz am Mittag ins Plus

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Allianz zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 365,00 EUR zu.

Um 11:48 Uhr stieg die Allianz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 365,00 EUR. Die Allianz-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 365,90 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 365,60 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 112.176 Allianz-Aktien den Besitzer.

Am 15.08.2025 markierte das Papier bei 380,30 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Allianz-Aktie ist somit 4,19 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 28.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 274,90 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Allianz-Aktie 24,68 Prozent sinken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 15,40 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 16,75 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 359,29 EUR für die Allianz-Aktie.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Allianz am 07.08.2025. Das EPS lag bei 7,39 EUR. Im letzten Jahr hatte Allianz einen Gewinn von 6,09 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite standen 44,50 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 28,52 Mrd. EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 14.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 12.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 27,82 EUR je Aktie belaufen.

