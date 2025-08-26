Allianz Aktie News: Allianz fällt am Donnerstagnachmittag

Aktie im Blick

Die Aktie von Allianz gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Allianz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 362,40 EUR ab.

Die Allianz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 362,40 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Allianz-Aktie bisher bei 361,10 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 366,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 206.147 Allianz-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.08.2025 bei 380,30 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,94 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.09.2024 bei 277,00 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Allianz-Aktie 30,83 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 16,75 EUR. Im Vorjahr erhielten Allianz-Aktionäre 15,40 EUR je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 359,29 EUR an.

Am 07.08.2025 äußerte sich Allianz zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 7,39 EUR. Im letzten Jahr hatte Allianz einen Gewinn von 6,09 EUR je Aktie eingefahren. Das vergangene Quartal hat Allianz mit einem Umsatz von insgesamt 44,50 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28,52 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 56,06 Prozent gesteigert.

Allianz dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 14.11.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Allianz rechnen Experten am 12.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Allianz im Jahr 2025 27,82 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

DAX 40-Titel Allianz-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Allianz-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Allianz-Aktie im Fokus: Allianz setzt Aktienrückkaufprogramm unvermindert fort

DAX 40-Wert Allianz-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Allianz-Investition von vor 5 Jahren eingebracht