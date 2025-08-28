Allianz Aktie News: Allianz am Mittag leichter

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Allianz gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Allianz gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,5 Prozent auf 359,70 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 11:47 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 359,70 EUR. In der Spitze büßte die Allianz-Aktie bis auf 358,80 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 360,30 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 80.747 Allianz-Aktien.

Bei einem Wert von 380,30 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.08.2025). Der derzeitige Kurs der Allianz-Aktie liegt somit 5,42 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 277,00 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.09.2024). Mit einem Abschlag von mindestens 22,99 Prozent könnte die Allianz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Allianz seine Aktionäre 2024 mit 15,40 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 16,74 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 359,29 EUR an.

Am 07.08.2025 lud Allianz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 7,39 EUR. Im Vorjahresviertel waren 6,09 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 44,50 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 56,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28,52 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 14.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 12.11.2026 wird Allianz schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 27,81 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

