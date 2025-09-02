Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) springt am Mittwochabend an

Aktienkurs aktuell

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Alphabet A (ex Google). Die Alphabet A (ex Google)-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 8,3 Prozent im Plus bei 228,87 USD.

Um 20:08 Uhr konnte die Aktie von Alphabet A (ex Google) zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 8,3 Prozent auf 228,87 USD. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie zog in der Spitze bis auf 231,03 USD an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 226,07 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 18.926.457 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Am 03.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 231,03 USD. Mit einem Zuwachs von 0,94 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 140,53 USD. Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 38,60 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,516 USD. Im Vorjahr hatte Alphabet A (ex Google) 0,600 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 231,17 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie an.

Am 23.07.2025 äußerte sich Alphabet A (ex Google) zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,31 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,89 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 14,06 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 84,64 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 96,54 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 28.10.2025 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Alphabet A (ex Google)-Aktie in Höhe von 9,94 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Alphabet-Aktie schwächer: Frau verklagt Google wegen privater Fotos und will Grundsatzurteil erwirken

Die Top-10-Aktien der Zurich im zweiten Quartal 2025: Strategie des Schweizer Versicherers in den USA

So war die Commerzbank im zweiten Quartal 2025 bei US-Aktien investiert