Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) springt am Mittwochabend an
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Alphabet A (ex Google). Die Alphabet A (ex Google)-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 8,3 Prozent im Plus bei 228,87 USD.
Werte in diesem Artikel
Um 20:08 Uhr konnte die Aktie von Alphabet A (ex Google) zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 8,3 Prozent auf 228,87 USD. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie zog in der Spitze bis auf 231,03 USD an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 226,07 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 18.926.457 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.
Am 03.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 231,03 USD. Mit einem Zuwachs von 0,94 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 140,53 USD. Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 38,60 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,516 USD. Im Vorjahr hatte Alphabet A (ex Google) 0,600 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 231,17 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie an.
Am 23.07.2025 äußerte sich Alphabet A (ex Google) zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,31 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,89 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 14,06 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 84,64 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 96,54 Mrd. USD ausgewiesen.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 28.10.2025 erwartet.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Alphabet A (ex Google)-Aktie in Höhe von 9,94 USD im Jahr 2025 aus.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie
Alphabet-Aktie schwächer: Frau verklagt Google wegen privater Fotos und will Grundsatzurteil erwirken
Die Top-10-Aktien der Zurich im zweiten Quartal 2025: Strategie des Schweizer Versicherers in den USA
So war die Commerzbank im zweiten Quartal 2025 bei US-Aktien investiert
Übrigens: Alphabet A (ex Google) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Alphabet A (ex Google)
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alphabet A (ex Google)
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com
Nachrichten zu Alphabet A (ex Google)
Analysen zu Alphabet A (ex Google)
|Datum
|Rating
|Analyst
|16:21
|Alphabet A (ex Google) Neutral
|UBS AG
|11:31
|Alphabet A (ex Google) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Alphabet A (ex Google) Outperform
|RBC Capital Markets
|14.08.2025
|Alphabet A (ex Google) Neutral
|UBS AG
|28.07.2025
|Alphabet A (ex Google) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|11:31
|Alphabet A (ex Google) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Alphabet A (ex Google) Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.2025
|Alphabet A (ex Google) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.2025
|Alphabet A (ex Google) Outperform
|RBC Capital Markets
|24.07.2025
|Alphabet A (ex Google) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|16:21
|Alphabet A (ex Google) Neutral
|UBS AG
|14.08.2025
|Alphabet A (ex Google) Neutral
|UBS AG
|24.07.2025
|Alphabet A (ex Google) Neutral
|UBS AG
|16.07.2025
|Alphabet A (ex Google) Neutral
|UBS AG
|22.05.2025
|Alphabet A (ex Google) Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.05.2019
|Alphabet A (ex Google) verkaufen
|Credit Suisse Group
|24.11.2008
|Google sell
|Merriman Curhan Ford & Co
|19.11.2008
|Google ausgestoppt
|Nasd@q Inside
|16.03.2007
|Google Bär der Woche
|Der Aktionärsbrief
|08.03.2006
|Google im intakten Abwärtstrend
|Der Aktionär
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Alphabet A (ex Google) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen