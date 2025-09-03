DAX23.777 +0,8%ESt505.349 +0,5%Top 10 Crypto15,55 -1,3%Dow45.406 +0,3%Nas21.546 +0,2%Bitcoin94.266 -1,6%Euro1,1636 -0,2%Öl67,04 -0,5%Gold3.548 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Porsche PAG911 Lufthansa 823212 BYD A0M4W9 Novo Nordisk A3EU6F DEUTZ 630500 Tesla A1CX3T Commerzbank CBK100 Apple 865985 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Wall Street freundlich -- Salesforce mit mehr Umsatz - Gewinn enttäuscht -- BYD, Alphabet, TUI, DHL, Porsche, Figma, HPE, C3.ai, MTU, Airbus, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Ciena überrascht die Anleger mit einem +29 %igen Umsatzplus dank KI! Ciena überrascht die Anleger mit einem +29 %igen Umsatzplus dank KI!
Trump zieht im Zollstreit offenbar vor den Supreme Court Trump zieht im Zollstreit offenbar vor den Supreme Court
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero gewinnen!
Alphabet A (ex Google) im Blick

Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Donnerstagnachmittag mit Einbußen

04.09.25 16:10 Uhr

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Die Alphabet A (ex Google)-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 1,4 Prozent auf 227,45 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alphabet A (ex Google)
195,34 EUR -2,66 EUR -1,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr um 1,4 Prozent auf 227,45 USD ab. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 227,18 USD ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 229,89 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Alphabet A (ex Google)-Aktien beläuft sich auf 2.947.243 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 231,31 USD. Dieser Kurs wurde am 03.09.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von 1,70 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 140,53 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 38,21 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Alphabet A (ex Google)-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,600 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,516 USD belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 231,17 USD an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Alphabet A (ex Google) am 23.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,31 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,89 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Alphabet A (ex Google) 96,54 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 14,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 84,64 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2025 veröffentlicht.

Experten taxieren den Alphabet A (ex Google)-Gewinn für das Jahr 2025 auf 9,94 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Hot Stocks heute: Gerichtsurteil stärkt US-Techtitel - Deutz: Einstieg ins Drohnen Business - Enphase hat Potential

Alphabet-Aktie beflügelt: US-Gericht lehnt Zwangsverkauf von Google Chrome und Android ab - Auch Apple profitiert

Top-Positionen des Schweizer Finanzriesen: Das sind die größten US-Aktien im Portfolio der UBS

In eigener Sache

Übrigens: Alphabet A (ex Google) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Alphabet A (ex Google)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alphabet A (ex Google)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Alphabet A (ex Google)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Alphabet A (ex Google)

DatumRatingAnalyst
03.09.2025Alphabet A (ex Google) NeutralUBS AG
03.09.2025Alphabet A (ex Google) OverweightJP Morgan Chase & Co.
03.09.2025Alphabet A (ex Google) OutperformRBC Capital Markets
14.08.2025Alphabet A (ex Google) NeutralUBS AG
28.07.2025Alphabet A (ex Google) OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
03.09.2025Alphabet A (ex Google) OverweightJP Morgan Chase & Co.
03.09.2025Alphabet A (ex Google) OutperformRBC Capital Markets
28.07.2025Alphabet A (ex Google) OverweightJP Morgan Chase & Co.
24.07.2025Alphabet A (ex Google) OutperformRBC Capital Markets
24.07.2025Alphabet A (ex Google) BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
03.09.2025Alphabet A (ex Google) NeutralUBS AG
14.08.2025Alphabet A (ex Google) NeutralUBS AG
24.07.2025Alphabet A (ex Google) NeutralUBS AG
16.07.2025Alphabet A (ex Google) NeutralUBS AG
22.05.2025Alphabet A (ex Google) NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
15.05.2019Alphabet A (ex Google) verkaufenCredit Suisse Group
24.11.2008Google sellMerriman Curhan Ford & Co
19.11.2008Google ausgestopptNasd@q Inside
16.03.2007Google Bär der WocheDer Aktionärsbrief
08.03.2006Google im intakten AbwärtstrendDer Aktionär

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Alphabet A (ex Google) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen