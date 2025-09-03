Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Donnerstagnachmittag mit Einbußen

Alphabet A (ex Google) im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Die Alphabet A (ex Google)-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 1,4 Prozent auf 227,45 USD ab.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr um 1,4 Prozent auf 227,45 USD ab. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 227,18 USD ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 229,89 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Alphabet A (ex Google)-Aktien beläuft sich auf 2.947.243 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 231,31 USD. Dieser Kurs wurde am 03.09.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von 1,70 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 140,53 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 38,21 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Alphabet A (ex Google)-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,600 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,516 USD belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 231,17 USD an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Alphabet A (ex Google) am 23.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,31 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,89 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Alphabet A (ex Google) 96,54 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 14,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 84,64 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2025 veröffentlicht.

Experten taxieren den Alphabet A (ex Google)-Gewinn für das Jahr 2025 auf 9,94 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

