Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Dienstagnachmittag auf rotem Terrain

Aktie im Fokus

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Alphabet A (ex Google) nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,5 Prozent auf 279,53 USD.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie notierte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,5 Prozent auf 279,53 USD. In der Spitze fiel die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 276,39 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 276,92 USD. Der Tagesumsatz der Alphabet A (ex Google)-Aktie belief sich zuletzt auf 2.045.094 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (291,41 USD) erklomm das Papier am 31.10.2025. Der derzeitige Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie liegt somit 4,08 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 140,53 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit noch 49,73 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,575 USD. Im Vorjahr hatte Alphabet A (ex Google) 0,600 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 292,20 USD aus.

Am 29.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,87 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,12 USD je Aktie generiert. Umsatzseitig wurden 102,55 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 88,25 Mrd. USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.02.2026 erfolgen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 10,53 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

