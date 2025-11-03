Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Montagnachmittag gesucht

Alphabet A (ex Google) im Blick

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Alphabet A (ex Google) legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,5 Prozent auf 282,52 USD.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Alphabet A (ex Google)-Papiere um 15:53 Uhr 0,5 Prozent. Das bisherige Tageshoch markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 282,55 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 282,29 USD. Zuletzt wechselten 1.966.114 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Am 31.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 291,41 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,15 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Alphabet A (ex Google)-Aktie. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 140,53 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 50,26 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Alphabet A (ex Google)-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,600 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,575 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 292,20 USD.

Am 29.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,87 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,12 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat Alphabet A (ex Google) im vergangenen Quartal 102,55 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 16,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Alphabet A (ex Google) 88,25 Mrd. USD umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.02.2026 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 04.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Alphabet A (ex Google) im Jahr 2025 10,47 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

