So entwickelt sich Alphabet A (ex Google)

Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Nachmittag im Aufwind

06.10.25 16:10 Uhr

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Alphabet A (ex Google). Zuletzt wies die Alphabet A (ex Google)-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 245,94 USD nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alphabet A (ex Google)
209,80 EUR 0,80 EUR 0,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Alphabet A (ex Google) nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 0,2 Prozent auf 245,94 USD. Den Tageshöchststand markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 248,50 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 244,70 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 1.426.432 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Am 20.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 256,00 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 4,09 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 140,53 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 42,86 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Alphabet A (ex Google)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,537 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Alphabet A (ex Google) 0,600 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 240,33 USD.

Am 23.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,31 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,89 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 14,06 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 84,64 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 96,54 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Alphabet A (ex Google) am 28.10.2025 vorlegen.

Experten taxieren den Alphabet A (ex Google)-Gewinn für das Jahr 2025 auf 9,92 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

In eigener Sache

Nachrichten zu Alphabet A (ex Google)

Analysen zu Alphabet A (ex Google)

