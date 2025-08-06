DAX24.199 +1,2%ESt505.329 +1,2%Top 10 Crypto15,91 +3,3%Dow44.041 -0,3%Nas21.319 +0,7%Bitcoin100.347 +1,7%Euro1,1625 -0,3%Öl66,77 -0,3%Gold3.388 +0,6%
Blick auf Aktienkurs

Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Nachmittag mit Abschlägen

07.08.25 16:09 Uhr

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Minus bei 195,81 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alphabet A (ex Google)
168,10 EUR -0,10 EUR -0,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Alphabet A (ex Google) gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 0,1 Prozent auf 195,81 USD abwärts. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 195,46 USD ab. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 196,68 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Alphabet A (ex Google)-Aktien beläuft sich auf 1.343.106 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.02.2025 bei 207,05 USD. Derzeit notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie damit 5,43 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (140,53 USD). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,23 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,516 USD. Im Vorjahr erhielten Alphabet A (ex Google)-Aktionäre 0,600 USD je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 212,33 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Alphabet A (ex Google) am 23.07.2025 vor. Alphabet A (ex Google) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,31 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,89 USD je Aktie gewesen. Alphabet A (ex Google) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 96,54 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 14,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 84,64 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2025 erfolgen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 9,94 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Alphabet A (ex Google)

DatumRatingAnalyst
28.07.2025Alphabet A (ex Google) OverweightJP Morgan Chase & Co.
24.07.2025Alphabet A (ex Google) OutperformRBC Capital Markets
24.07.2025Alphabet A (ex Google) BuyJefferies & Company Inc.
24.07.2025Alphabet A (ex Google) NeutralUBS AG
22.07.2025Alphabet A (ex Google) OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
28.07.2025Alphabet A (ex Google) OverweightJP Morgan Chase & Co.
24.07.2025Alphabet A (ex Google) OutperformRBC Capital Markets
24.07.2025Alphabet A (ex Google) BuyJefferies & Company Inc.
22.07.2025Alphabet A (ex Google) OutperformRBC Capital Markets
16.07.2025Alphabet A (ex Google) BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
24.07.2025Alphabet A (ex Google) NeutralUBS AG
16.07.2025Alphabet A (ex Google) NeutralUBS AG
22.05.2025Alphabet A (ex Google) NeutralUBS AG
05.02.2025Alphabet A (ex Google) NeutralUBS AG
05.02.2025Alphabet A (ex Google) NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
15.05.2019Alphabet A (ex Google) verkaufenCredit Suisse Group
24.11.2008Google sellMerriman Curhan Ford & Co
19.11.2008Google ausgestopptNasd@q Inside
16.03.2007Google Bär der WocheDer Aktionärsbrief
08.03.2006Google im intakten AbwärtstrendDer Aktionär

