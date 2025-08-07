DAX24.168 -0,1%ESt505.349 +0,3%Top 10 Crypto16,00 +1,1%Dow44.063 +0,2%Nas21.397 +0,7%Bitcoin99.889 -0,7%Euro1,1666 ±-0,0%Öl66,41 ±0,0%Gold3.393 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 RENK RENK73 Palantir A2QA4J Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 Apple 865985
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX unentschlossen -- US-Börsen fester -- CureVac & BioNTech: Einigung im Patentstreit -- Munich Re von tieferen Preisen belastet -- Bitcoin, SoundHound, RTL, Pinterest. CROCS im Fokus
Top News
So entwickeln sich Bitcoin, Litecoin & Co am Freitagnachmittag am Kryptomarkt So entwickeln sich Bitcoin, Litecoin & Co am Freitagnachmittag am Kryptomarkt
Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
"Besser spät als nie!" - Cornelia Eidloth im Interview über Geldanlage und Finanzbildung
Blick auf Alphabet A (ex Google)-Kurs

Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Freitagnachmittag im Plus

08.08.25 16:09 Uhr

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Die Aktionäre schickten das Papier von Alphabet A (ex Google) nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,8 Prozent auf 200,13 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alphabet A (ex Google)
173,36 EUR 5,08 EUR 3,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie konnte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,8 Prozent auf 200,13 USD. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 200,37 USD aus. Bei 197,20 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.766.194 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.02.2025 bei 207,05 USD. Mit einem Zuwachs von 3,46 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (140,53 USD). Derzeit notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie damit 42,41 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Alphabet A (ex Google)-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,600 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,516 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Alphabet A (ex Google)-Aktie wird bei 212,33 USD angegeben.

Am 23.07.2025 hat Alphabet A (ex Google) die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,31 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,89 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 96,54 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 84,64 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Alphabet A (ex Google) wird am 28.10.2025 gerechnet.

In der Alphabet A (ex Google)-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 9,94 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

NASDAQ Composite Index-Titel Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Alphabet C (ex Google) von vor 3 Jahren abgeworfen

Amazon-Aktie fester: Amazon öffnet AWS-Kunden erstmals Zugang zu OpenAI-Modellen

ChatGPT-Anbieter OpenAI mittlerweile offenbar 500 Milliarden Dollar Wert

In eigener Sache

Übrigens: Alphabet A (ex Google) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Alphabet A (ex Google)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alphabet A (ex Google)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Alphabet A (ex Google)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Alphabet A (ex Google)

DatumRatingAnalyst
28.07.2025Alphabet A (ex Google) OverweightJP Morgan Chase & Co.
24.07.2025Alphabet A (ex Google) OutperformRBC Capital Markets
24.07.2025Alphabet A (ex Google) BuyJefferies & Company Inc.
24.07.2025Alphabet A (ex Google) NeutralUBS AG
22.07.2025Alphabet A (ex Google) OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
28.07.2025Alphabet A (ex Google) OverweightJP Morgan Chase & Co.
24.07.2025Alphabet A (ex Google) OutperformRBC Capital Markets
24.07.2025Alphabet A (ex Google) BuyJefferies & Company Inc.
22.07.2025Alphabet A (ex Google) OutperformRBC Capital Markets
16.07.2025Alphabet A (ex Google) BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
24.07.2025Alphabet A (ex Google) NeutralUBS AG
16.07.2025Alphabet A (ex Google) NeutralUBS AG
22.05.2025Alphabet A (ex Google) NeutralUBS AG
05.02.2025Alphabet A (ex Google) NeutralUBS AG
05.02.2025Alphabet A (ex Google) NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
15.05.2019Alphabet A (ex Google) verkaufenCredit Suisse Group
24.11.2008Google sellMerriman Curhan Ford & Co
19.11.2008Google ausgestopptNasd@q Inside
16.03.2007Google Bär der WocheDer Aktionärsbrief
08.03.2006Google im intakten AbwärtstrendDer Aktionär

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Alphabet A (ex Google) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen