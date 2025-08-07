Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Freitagnachmittag im Plus

Blick auf Alphabet A (ex Google)-Kurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Die Aktionäre schickten das Papier von Alphabet A (ex Google) nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,8 Prozent auf 200,13 USD.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie konnte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,8 Prozent auf 200,13 USD. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 200,37 USD aus. Bei 197,20 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.766.194 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.02.2025 bei 207,05 USD. Mit einem Zuwachs von 3,46 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (140,53 USD). Derzeit notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie damit 42,41 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Alphabet A (ex Google)-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,600 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,516 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Alphabet A (ex Google)-Aktie wird bei 212,33 USD angegeben.

Am 23.07.2025 hat Alphabet A (ex Google) die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,31 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,89 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 96,54 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 84,64 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Alphabet A (ex Google) wird am 28.10.2025 gerechnet.

In der Alphabet A (ex Google)-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 9,94 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

