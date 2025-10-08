Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Nachmittag mit roter Tendenz

Alphabet A (ex Google) im Fokus

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 244,93 USD ab.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie musste um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 244,93 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 243,85 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 245,25 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 933.184 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Am 20.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 256,00 USD an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,52 Prozent. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 140,53 USD. Der derzeitige Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie liegt somit 74,29 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,600 USD an Alphabet A (ex Google)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,557 USD. Analysten bewerten die Alphabet A (ex Google)-Aktie im Durchschnitt mit 240,33 USD.

Alphabet A (ex Google) ließ sich am 23.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Alphabet A (ex Google) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,31 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,89 USD je Aktie gewesen. Alphabet A (ex Google) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 96,54 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 14,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 84,64 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Alphabet A (ex Google) am 28.10.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 9,91 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

