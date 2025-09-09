DAX23.627 -0,4%ESt505.358 -0,2%Top 10 Crypto15,80 +2,7%Dow45.504 -0,5%Nas21.974 +0,4%Bitcoin97.125 +1,9%Euro1,1718 +0,1%Öl67,41 +1,3%Gold3.648 +0,6%
Alphabet A (ex Google) im Fokus

Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Mittwochnachmittag mit roter Tendenz

10.09.25 16:11 Uhr

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Die Alphabet A (ex Google)-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 238,51 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alphabet A (ex Google)
205,50 EUR 0,50 EUR 0,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,5 Prozent auf 238,51 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 237,88 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 239,00 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Alphabet A (ex Google)-Aktien beläuft sich auf 1.722.383 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 240,47 USD. Dieser Kurs wurde am 09.09.2025 erreicht. Derzeit notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie damit 0,82 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 140,53 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie 41,08 Prozent sinken.

Für Alphabet A (ex Google)-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,600 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,537 USD ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 231,17 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Alphabet A (ex Google) am 23.07.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,31 USD. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 1,89 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite standen 96,54 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 84,64 Mrd. USD umgesetzt.

Die Alphabet A (ex Google)-Bilanz für Q3 2025 wird am 28.10.2025 erwartet.

In der Alphabet A (ex Google)-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 9,95 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Alphabet A (ex Google)

DatumMeistgelesen
Analysen zu Alphabet A (ex Google)

DatumRatingAnalyst
03.09.2025Alphabet A (ex Google) NeutralUBS AG
03.09.2025Alphabet A (ex Google) OverweightJP Morgan Chase & Co.
03.09.2025Alphabet A (ex Google) OutperformRBC Capital Markets
14.08.2025Alphabet A (ex Google) NeutralUBS AG
28.07.2025Alphabet A (ex Google) OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
03.09.2025Alphabet A (ex Google) OverweightJP Morgan Chase & Co.
03.09.2025Alphabet A (ex Google) OutperformRBC Capital Markets
28.07.2025Alphabet A (ex Google) OverweightJP Morgan Chase & Co.
24.07.2025Alphabet A (ex Google) OutperformRBC Capital Markets
24.07.2025Alphabet A (ex Google) BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
03.09.2025Alphabet A (ex Google) NeutralUBS AG
14.08.2025Alphabet A (ex Google) NeutralUBS AG
24.07.2025Alphabet A (ex Google) NeutralUBS AG
16.07.2025Alphabet A (ex Google) NeutralUBS AG
22.05.2025Alphabet A (ex Google) NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
15.05.2019Alphabet A (ex Google) verkaufenCredit Suisse Group
24.11.2008Google sellMerriman Curhan Ford & Co
19.11.2008Google ausgestopptNasd@q Inside
16.03.2007Google Bär der WocheDer Aktionärsbrief
08.03.2006Google im intakten AbwärtstrendDer Aktionär

