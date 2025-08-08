Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) verbilligt sich am Nachmittag
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Die Alphabet A (ex Google)-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Minus bei 199,86 USD.
Um 15:53 Uhr ging es für die Alphabet A (ex Google)-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 199,86 USD. Der Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 199,24 USD nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 201,00 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1.429.608 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.02.2025 bei 207,05 USD. Derzeit notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie damit 3,47 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 140,53 USD. Mit einem Kursverlust von 29,69 Prozent würde die Alphabet A (ex Google)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,600 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,516 USD. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 212,33 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie aus.
Alphabet A (ex Google) gewährte am 23.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,31 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,89 USD je Aktie generiert. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 14,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 96,54 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 84,64 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Die Alphabet A (ex Google)-Bilanz für Q3 2025 wird am 28.10.2025 erwartet.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,94 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie belaufen.
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.07.2025
|Alphabet A (ex Google) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.2025
|Alphabet A (ex Google) Outperform
|RBC Capital Markets
|24.07.2025
|Alphabet A (ex Google) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.2025
|Alphabet A (ex Google) Neutral
|UBS AG
|22.07.2025
|Alphabet A (ex Google) Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.2025
|Alphabet A (ex Google) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.2025
|Alphabet A (ex Google) Outperform
|RBC Capital Markets
|24.07.2025
|Alphabet A (ex Google) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.2025
|Alphabet A (ex Google) Outperform
|RBC Capital Markets
|16.07.2025
|Alphabet A (ex Google) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.2025
|Alphabet A (ex Google) Neutral
|UBS AG
|16.07.2025
|Alphabet A (ex Google) Neutral
|UBS AG
|22.05.2025
|Alphabet A (ex Google) Neutral
|UBS AG
|05.02.2025
|Alphabet A (ex Google) Neutral
|UBS AG
|05.02.2025
|Alphabet A (ex Google) Neutral
|UBS AG
|15.05.2019
|Alphabet A (ex Google) verkaufen
|Credit Suisse Group
|24.11.2008
|Google sell
|Merriman Curhan Ford & Co
|19.11.2008
|Google ausgestoppt
|Nasd@q Inside
|16.03.2007
|Google Bär der Woche
|Der Aktionärsbrief
|08.03.2006
|Google im intakten Abwärtstrend
|Der Aktionär
