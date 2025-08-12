Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) stabilisiert sich am Nachmittag

Kursverlauf

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochnachmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Alphabet A (ex Google)-Aktie. Der Anteilsschein notierte via NASDAQ bei 203,42 USD.

Im NASDAQ-Handel kam die Alphabet A (ex Google)-Aktie um 15:53 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 203,42 USD. Kurzfristig markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 204,52 USD ihr bisheriges Tageshoch. Das bisherige Tagestief markierte Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 203,41 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 203,99 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 1.033.692 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Am 05.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 207,05 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,78 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 140,53 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 30,92 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Alphabet A (ex Google)-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,600 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,516 USD belaufen. Analysten bewerten die Alphabet A (ex Google)-Aktie im Durchschnitt mit 212,33 USD.

Am 23.07.2025 legte Alphabet A (ex Google) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,31 USD gegenüber 1,89 USD im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 96,54 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 14,06 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Alphabet A (ex Google) einen Umsatz von 84,64 Mrd. USD eingefahren.

Alphabet A (ex Google) wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 28.10.2025 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 9,94 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Acht Tech-Aktien im Wettlauf: Wer könnte vor NVIDIA die 5-Billionen-Dollar-Marke knacken?

ChatGPT-Erfinder OpenAI veröffentlicht neues KI-Modell GPT-5

Juli 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der Alphabet C (ex Google)-Aktie angepasst