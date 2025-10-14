Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Nachmittag mit Verlusten

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Die Aktionäre schickten das Papier von Alphabet A (ex Google) nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 241,26 USD.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie notierte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 241,26 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bisher bei 240,53 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 241,47 USD. Bisher wurden via NASDAQ 1.117.758 Alphabet A (ex Google)-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 256,00 USD. Dieser Kurs wurde am 20.09.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,11 Prozent könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (140,53 USD). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 41,75 Prozent.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,600 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,557 USD. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 240,33 USD.

Alphabet A (ex Google) ließ sich am 23.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,31 USD gegenüber 1,89 USD im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 96,54 Mrd. USD gegenüber 84,64 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 29.10.2025 dürfte Alphabet A (ex Google) Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 04.11.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Alphabet A (ex Google) ein EPS in Höhe von 9,92 USD in den Büchern stehen haben wird.

