Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) tendiert am Abend nordwärts
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Alphabet A (ex Google). Zuletzt stieg die Alphabet A (ex Google)-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 246,18 USD.
Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 246,18 USD zu. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie legte bis auf 247,08 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 241,47 USD eröffnete der Anteilsschein. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 3.907.143 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.
Am 20.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 256,00 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,99 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 140,53 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie 42,92 Prozent sinken.
Nachdem im Jahr 2024 0,600 USD an Alphabet A (ex Google)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,557 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 240,33 USD.
Alphabet A (ex Google) gewährte am 23.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 2,31 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Alphabet A (ex Google) noch ein Gewinn pro Aktie von 1,89 USD in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 14,06 Prozent auf 96,54 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 84,64 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Alphabet A (ex Google) wird am 29.10.2025 gerechnet. Die Veröffentlichung der Alphabet A (ex Google)-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 04.11.2026.
Den erwarteten Gewinn je Alphabet A (ex Google)-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 9,92 USD fest.
|Datum
|Rating
|Analyst
|13:31
|Alphabet A (ex Google) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.2025
|Alphabet A (ex Google) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.09.2025
|Alphabet A (ex Google) Neutral
|UBS AG
|03.09.2025
|Alphabet A (ex Google) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.09.2025
|Alphabet A (ex Google) Outperform
|RBC Capital Markets
