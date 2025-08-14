Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) gewinnt am Nachmittag an Boden

Blick auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,5 Prozent auf 204,03 USD zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Alphabet A (ex Google) nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 0,5 Prozent auf 204,03 USD. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie legte bis auf 205,27 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 204,18 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.418.879 Alphabet A (ex Google)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 05.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 207,05 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,48 Prozent. Bei 140,53 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie mit einem Verlust von 31,12 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Alphabet A (ex Google)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,516 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Alphabet A (ex Google) 0,600 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 214,00 USD an.

Alphabet A (ex Google) veröffentlichte am 23.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,31 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,89 USD je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 96,54 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 14,06 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Alphabet A (ex Google) einen Umsatz von 84,64 Mrd. USD eingefahren.

Am 28.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Alphabet A (ex Google) veröffentlicht werden.

Experten taxieren den Alphabet A (ex Google)-Gewinn für das Jahr 2025 auf 9,94 USD je Aktie.

