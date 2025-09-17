Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Kursverlauf

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Alphabet A (ex Google) konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,3 Prozent auf 252,69 USD.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,3 Prozent auf 252,69 USD. Zwischenzeitlich stieg die Alphabet A (ex Google)-Aktie sogar auf 253,98 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 251,66 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 1.855.394 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Am 18.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 253,98 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,51 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 140,53 USD ab. Abschläge von 44,39 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Alphabet A (ex Google) seine Aktionäre 2024 mit 0,600 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,537 USD je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 231,17 USD.

Am 23.07.2025 äußerte sich Alphabet A (ex Google) zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,31 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,89 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 14,06 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 96,54 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 84,64 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 28.10.2025 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 9,93 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie.

