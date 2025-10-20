Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) verteuert sich am Montagnachmittag

Alphabet A (ex Google) im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Alphabet A (ex Google). Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,7 Prozent auf 255,00 USD zu.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Alphabet A (ex Google)-Papiere um 15:53 Uhr 0,7 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bisher bei 256,35 USD. Bei 254,80 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.182.330 Alphabet A (ex Google)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 17.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 256,94 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,76 Prozent könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 140,53 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 44,89 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 0,600 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,557 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 240,33 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Alphabet A (ex Google) am 23.07.2025. In Sachen EPS wurden 2,31 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Alphabet A (ex Google) 1,89 USD je Aktie eingenommen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 14,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 96,54 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 84,64 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Alphabet A (ex Google) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 29.10.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 04.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Alphabet A (ex Google)-Aktie in Höhe von 9,92 USD im Jahr 2025 aus.

