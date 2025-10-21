DAX24.330 +0,3%Est505.687 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,11 +1,0%Nas22.973 -0,1%Bitcoin96.336 +1,4%Euro1,1605 -0,4%Öl61,38 +0,7%Gold4.108 -5,7%
Heute im Fokus
Trump setzt auf Handelsdeal: Dow fester -- DAX schließt nach Richtungssuche im Plus -- Netflix vor Bilanz -- Meta, Gold, TKMS, Novo Nordisk, Infineon, Rüstungswerte, Beyond Meat im Fokus
Top News
Almonty Industries-Aktie nach Kurssprung: Analysten prognostizieren enormes Potenzial Almonty Industries-Aktie nach Kurssprung: Analysten prognostizieren enormes Potenzial
Coca-Cola-Aktie profitiert: Erwartungen in Q3 deutlich übertroffen Coca-Cola-Aktie profitiert: Erwartungen in Q3 deutlich übertroffen
Fokus auf Aktienkurs

Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Abend mit Kursabschlägen

21.10.25 20:23 Uhr
Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Abend mit Kursabschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Alphabet A (ex Google). Die Alphabet A (ex Google)-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 1,7 Prozent auf 252,18 USD nach.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:08 Uhr 1,7 Prozent im Minus bei 252,18 USD. In der Spitze büßte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 244,15 USD ein. Mit einem Wert von 254,64 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 9.480.843 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Am 20.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 257,33 USD an. Derzeit notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie damit 2,00 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 140,53 USD am 08.04.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 44,27 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Alphabet A (ex Google) seine Aktionäre 2024 mit 0,600 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,557 USD je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 240,33 USD für die Alphabet A (ex Google)-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Alphabet A (ex Google) am 23.07.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,31 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,89 USD je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig wurden 96,54 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 84,64 Mrd. USD umgesetzt.

Am 29.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Alphabet A (ex Google) veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 04.11.2026 dürfte Alphabet A (ex Google) die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 9,92 USD je Aktie in den Alphabet A (ex Google)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Diese Ratschläge hat Investment-Legende Peter Lynch für Anleger

NASDAQ Composite Index-Titel Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Alphabet C (ex Google) von vor 10 Jahren verdient

In eigener Sache

Nachrichten zu Alphabet A (ex Google)

DatumMeistgelesen
Analysen zu Alphabet A (ex Google)

DatumRatingAnalyst
14.10.2025Alphabet A (ex Google) OverweightJP Morgan Chase & Co.
02.10.2025Alphabet A (ex Google) BuyJefferies & Company Inc.
03.09.2025Alphabet A (ex Google) NeutralUBS AG
03.09.2025Alphabet A (ex Google) OverweightJP Morgan Chase & Co.
03.09.2025Alphabet A (ex Google) OutperformRBC Capital Markets
